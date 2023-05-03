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Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

Muş Ovası, ilkbaharda açan lalelerle kırmızıya büründü

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DHA
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    DHA'nın haberine göre endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, Muş lalesini görmeden şehirden ayrılmıyor.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Muş laleleriyle kaplı ovalar, karlı dağlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler bu anları fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde 244 bin 315 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Söz konusu cezadan ötürü, ziyaretçiler lalelere dokunmaya bile çekiniyor.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Ülkenin farklı illerinden gelen 50'ye yakın fotoğraf sanatçısıyla laleleri fotoğrafladıklarını anlatan Kenan Demir, "İlimizin simgesi olan, nezaketin, zarafetin ve sevginin sembolü olan lalelerin fotoğrafını çekmek için misafirlerimiz ilimize geldiler. 
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Bizler de onlara eşlik ederek ilimizin, lalelerin tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştık" diye konuştu.

     

     
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

    Lalelerin fotoğrafını çekebilmek için grup halinde Trabzon'dan gelen Murat Hanbayrak, "Gerçekten laleler olağanüstü ve bizleri büyüledi" dedi.
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü
  • Muş Ovası, lalelerle kırmızıya büründü

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