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        Haberler Gündem Güncel Muş'ta 23 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Muş'ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

        Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından 23 köy yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:43
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        Muş'ta 23 köy yolu kapandı
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        Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolu kapanırken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, Muş genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi. Yüksek kesimdeki köylerde kar yağışı nedeniyle 23 köy yolunun kapandığını ifade eden Yentür, ekiplerin en kısa zamanda yolları ulaşıma açacağını söyledi.

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