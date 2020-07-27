Muş'ta bayram öncesi kurbanlık sevkiyatı hızlandı

AA

Her yıl Kurban Bayramı döneminde binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın büyükşehirlere gönderildiği Muş'ta, bayrama sayılı günler kala hareketlilik yaşanmaya başladı.

Yıl boyunca özenle besledikleri hayvanları büyükşehirlerde kurulan pazarlara götüren besiciler, tüm hayvanları satarak iyi bir gelir elde etmeyi bekliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın yaklaşmasıyla başta İstanbul, Bursa, Adana ve Adapazarı olmak üzere diğer kentlere kurbanlık sevkiyatının hız kazandığını söyledi.

Ekiplerce yapılan kontrollerin ardından hayvanların sevk edilmesine izin verdiklerini belirten Aydın, "Türkiye'de büyükbaş hayvan varlığı bakımından 15, küçükbaş hayvan varlığında ise 10'uncu sıradayız. İlimizde başlayan canlı hayvan sevkiyatı devam ediyor. Batı illerine 45 bin küçükbaş ve 25 bin civarında büyükbaş kurbanlık hayvan sevki gerçekleştirerek yaklaşık 320 milyon liralık ekonomik katkı bekliyoruz." diye konuştu.