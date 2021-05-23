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Muş'ta bilimsel denemeleri yapılan yüksek verimli yem bitki türleri çiftçilere önerilecek

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 2 yıldır bilimsel araştırmaları yapılan yüksek verimli kaba yem bitkilerinin ekim alanlarının genişletilmesi için çiftçiler teşvik edilecek.

Muş'ta bilimsel denemeleri yapılan yüksek verimli yem bitki türleri çiftçilere önerilecek
AA

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 2 yıldır bilimsel araştırmaları yapılan yüksek verimli kaba yem bitkilerinin ekim alanlarının genişletilmesi için çiftçiler teşvik edilecek.

MŞÜ Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ başkanlığında yürütülen proje ile kampüs yerleşkesinde araştırma ve deneme arazisine ekilen yem bezelyesi, mürdümük, tritikale, arpa, korunga, Macar fiği ve domuz ayrığı gibi yem bitkilerinin, kentin ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.

Deneme arazilerinde incelemelerde bulunan Karadağ, AA muhabirine, üniversitenin 12 Aralık 2018'de Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında hayvancılık alanında "Pilot Devlet Üniversitesi" seçildiğini söyledi.

Bu nedenle fakülte olarak "Yetiştirici Örgütü Aracılığı ile Sözleşmeli Yem Bitkisi Üretimi ve Pazarlanması" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Karadağ, şöyle konuştu:

"Geçen yıl araştırma projelerine ve denemelere başladık. Kaliteli kaba yem kaynağının iki önemli ayağı var. Birincisi çayır ve meralar, ikincisi ise tarla ziraatında ekilen yem bitkileridir. Biz bu denememizi 3 lokasyonda yürütüyoruz. Üniversitemiz kampus alanı içerisindeki araştırma ve deneme arazilerinde 18 çeşit tritikale, 12 çeşit arpa, 6 çeşit korunga, bir Macar fiği tritikale karışımı ve 1 korunga domuz ayrığı karışımı denemesi yaptık. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın önemli kurumlarından olan Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü (TTSM) ile iş birliğimiz sonucunda 3 önemli çalışmaya da imza attık. Muş bölgesinde ilk defa bilimsel amaçlı yapılan bir çalışmadır. Bu denemeler sonucunda biz Muş bölgesindeki üreticilerimize bu yeni yem bitkilerinin tür ve çeşitlerinin üretimini yapmalarını önereceğiz."

- "Çiftçiler kaliteli ve yüksek verimli yem bitki türleriyle tanışma fırsatı bulacak"

Bu çalışmalarla üretici ve çiftçilerin yüzünün güleceğini vurgulayan Karadağ, şöyle konuştu:

"1950'li yıllarda dönemin Tarım Bakanı Nedim Ökmen Bey'in TBMM'de veciz bir sözü vardır. 'Türkiye'de et meselesi yoktur, ot meselesi vardır' diyor. Ben bu sözü bir adım daha ileriye götürmek istiyorum. Et ve süt meselesi yoktur, ot meselesi vardır. Muş bölgesindeki çiftçilerimiz hangi yem bitkisi tür ve çeşitlerini ekeceklerini bilmiyorlar, amacımız 2 yıllık bilimsel araştırma sonucunda elde ettiğimiz verileri Muş çiftçisiyle buluşturmak. Muş çiftçimiz verimi ve kalitesi düşük olan ürünlerden vazgeçecek, bu çalışma sonucunda bölgeye adapte olmuş kaliteli ve yüksek verimli yem bitkileri tür ve çeşitleriyle tanışma fırsatı bulacak. Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile TTSM arasındaki iş birliği neticesinde Muş ve yöresinde geçen yıl ilk defa ekimi yapılan 4 Macar fiği, 4 domuz ayrığı ve 4 çayır kelp kuyruğu tescil denemelerinden elde edilen sonuçlar, tarımsal gözlem ve ölçümleri ile istatistiki analizleri yapılarak TTSM'ye gönderildi."

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