Muş'ta devlet desteğiyle büyükbaş hayvan varlığı yüzde 50 arttı

AA

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin özellikle büyükbaş hayvan bakımından önemli bir noktaya ulaştığını söyledi.

Kentte her geçen yıl büyükbaş havyan sayısının arttığını ve bu sayede özellikle peynir, yoğurt, tereyağı ve soğuk zincir süt sektörüyle kent ekonomisine büyük katkı sağlandığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"2000'li yıllarda 220 bin büyükbaş hayvana sahip Muş'ta, devletliğimizin verdiği bazı desteklerle yüzde 50 artışla 2021 yılında hayvan sayımız 331 bine yükselmiştir. Bunların yaklaşık 7 bin 500'ü manda. Özellikle manda alanında son 5 yıldır bakanlığımızın verdiği desteklerle beraber artış devam ediyor. Bakanlığımız manda üretimine önem veriyor çünkü manda her yerde yetişmiyor. Anaç manda desteğimiz var ve bunun yanında ilimizde uygulanan Halk Elinde Islah Projesi var. O projeler sayesinde sayı gittikçe artıyor. Muş’ta çiftçilerimizin en büyük gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bakanlığımızın desteği, valiliğimizin katkısıyla inşallah çiftçilerimiz daha iyi noktalara gelecek."

Korkut ilçesinin Altınova beldesinde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Salih İnan da devletin teşvik ve destekleriyle yörede hayvancılığa olan ilginin arttığını belirterek, "İnşallah hayırlara vesile olur. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.