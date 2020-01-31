Mu\u015f ta kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle 180 k\u00f6y yolu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.\u0130l \u00d6zel \u0130daresi Genel Sekreteri \u015eeyhmus Yent\u00fcr, kardan dolay\u0131 180 k\u00f6ye ula\u015f\u0131m sa\u011flanamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.Kapanan kapanan k\u00f6y yollar\u0131n\u0131 a\u00e7maya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildiren Yent\u00fcr, acil durumlar i\u00e7in ekiplerin haz\u0131r bekletildi\u011fini vurgulad\u0131.Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle kent merkezi beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. Belediye ekipleri, caddelerde temizleme \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyor.