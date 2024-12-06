Muş'ta "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi"

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği'nin hazırladığı "Gençliğine İyi Bak-2 Projesi" hayata geçirildi.

Vali Avni Çakır, makamında bir araya geldiği Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ile protokol imzaladı.

Projenin hayırlı olmasını dileyen Çakır, "Bir gencimize bile dokunabilirsek ne mutlu bize. Ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çalışmalardan dolayı derneğimize teşekkür ediyorum" dedi.