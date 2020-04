Muş'ta meralar küçükbaş hayvanlarla şenlendi

AA

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden olan kentte besiciler, küçükbaş hayvanlarını karların erimesiyle yeşeren meralara çıkarmaya başladı.

Uzun geçen kış mevsiminin ardından yeşeren meralarda hayvanlarını otlatan besiciler, yem masraflarından kurtulmanın sevincini yaşıyor. Meralarda beslenen koyun ve kuzular, renkli görüntülere sahne oluyor.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Baharın gelmesiyle sürülerin meralarla buluştuğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde 12. sıradayız. İlimizde 1 milyon 84 bin küçükbaş hayvan bulunuyor. Geniş mera ve çayırlarımız hayvanların beslenmesi için önemli bir potansiyel oluşturuyor. İlkbaharın gelişiyle buralarda otlatılan hayvanlardan elde ettiğimiz et ve sütle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Her yıl 17 bin ton kırmızı et, 55 bin ton ise süt üretimimiz bulunmaktadır."

Besici Yavuz Tektimur de kentte kış mevsiminin çetin geçtiğini bu nedenle hayvanlara bakmakta zorluk yaşadıklarını aktardı.

Sürüleri meralara çıkararak yem masraflarından kurtulduklarını dile getiren Tektimur, "Sabah erkenden kalkıp koyunları kuzularıyla buluşturuyoruz. Emzirmenin ardından koyunları meraya götürerek otlatıyoruz. Öğleden sonra da aynı işlemi yaptıktan sonra koyun ve kuzuları ayrı ağıllara bırakıyoruz. Mera sezonu açıldığı için mutluyuz." diye konuştu.