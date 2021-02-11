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Muş'ta "Mobil Onarım Ekibi" 86 köy okulunu yüz yüze eğitime hazırladı

Muş'ta köylerdeki okulların bakım ve onarımlarının yapılması için oluşturulan 4 kişilik "Mobil Onarım Ekibi", kırsal bölgelerdeki okulları dolaşarak yüz yüze eğitim öncesinde eksiklikleri gideriyor.

Muş'ta
AA

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç'ın çabalarıyla oluşturulan ve elektrik, tesisat, mobilya, kaynak ustalarından oluşan ekip, en ücra köylere giderek okul binalarındaki sorunları çözüme kavuşturuyor.

Kendilerine sağlanan kaynak ve malzeme desteğiyle kapı, pencere, lavabo, musluk, kalorifer peteği, masa ve sıraların bakım ve onarımını yapan ustalar, şu ana kadar 86 okulu 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirdi.

- "Okullardaki sorunları kısa sürede çözüyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, AA muhabirine, öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesini sağlamak ve binalardaki aksaklıkları gidermek amacıyla çalışmayı başlattıklarını söyledi.

Ekibin, okullardan gelen taleplerin yanı sıra belirlenen program dahilinde köyleri dolaşarak gerekli çalışmaları yaptığını anlatan Kıvanç, şöyle konuştu:

"Öğretmenlerimiz okulun bakım ve onarımıyla uğraşmasın, çocukların eğitimiyle ilgilensin diye ekibi kurduk. İhtiyaç duyulan okullarımıza bir telefon kadar yakınız. Mobil ekibimiz, istedikleri anda okullarla iletişim kurarak sorunları çözmek için çaba sarf ediyor. Sorunları kısa sürede çözüyoruz. Yönetici ve öğretmenlerimiz bu durumdan çok memnun. Devletin imkanlarını ayaklarına götürüyoruz. Çocuklar için varız ve onların hizmetkarıyız. Okul müdürleri ve öğretmenler mobil ekibe 'Hızır' diye hitap ediyor. 15 Şubat'ta köy ve beldelerimizde eğitim ve öğretime başlayacağız. Uzun süredir özlemini çekiyorduk. Okullarımızın bahçesinde çocuklarımızın seslerini duyacağımız için mutluyuz."

- "86 köy okulumuzun bakım ve onarımını yaptık"

Ekip koordinatörü Orhan Aras da köy okullarındaki arızaları en kısa sürede gidermeye çalıştıklarını aktardı.

15 Şubat'a kadar bütün okulları hazır hale getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Aras, "Eralan köyünde patlayan kalorifer peteğini değiştirdik, diğer eksiklikleri tamamladık. 86 köy okulumuzun bakım ve onarımını yaptık. Bir eksikleri kalmadı. 230 köy okulumuz var. Elimizden geldiğince hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Muş'a çok kar yağdığı için bazen yollar kapalı oluyor. Karlı yolları aşarak köy okullarımıza ulaşıyor, eğitim ve öğretime hazırlıyoruz." dedi.

Eralan Ortaokulu Müdürü Ahmet Coşkun ise okuldaki eksikliklerin giderilmesi konusunda talepte bulunduklarını belirterek, "Ekibimiz gelerek okulumuzun hazırlanmasına yardımcı oldu. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün oluşturduğu mobil ekip, okulların onarılması için emek harcıyor. Dondurucu soğuğa rağmen yardımımıza koştular. Müdürümüze ve ekibe teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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