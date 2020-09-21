Muş'ta öğrencilere

AA

İlçe merkezi ile 3 köydeki 7 okulda, öğrenciler için kurulan EBA Destek Noktalarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle çocukların okullarından ve öğretmenlerinden uzak kaldığını anlattı.

Salgın sürecinde okullara gidemeyen ve internet imkanı olmayan öğrenciler için okullarda kurdukları EBA Destek noktalarında 80 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını belirten Bozyel, şöyle konuştu:

"Evinde anne, babasının cep telefonu olmayan, televizyon ve internet erişiminden yoksun olan öğrencilerimiz, kendileri için oluşturduğumuz EBA sınıfına taşımalı olarak getiriliyor. Burada canlı olarak öğretmenlerimizin denetiminde kurulan bilgisayarlardan faydalanıp, derslerini takip edebilme imkanı buluyorlar. Bu sayede eğitim ve öğretimi çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk. İnşallah bu salgın kısa sürede ülkemizi ve tüm dünyayı terk eder ve normal eğitim ve öğretime geçmiş oluruz."

EBA destek noktalarından yaklaşık 4 bin öğrencinin faydalanmasını hedeflediklerini aktaran Bozyel, köylerde kurulan EBA destek noktalarıyla erişim imkanı olmayan köylerdeki öğrencilere taşımalı eğitim imkanı sunduklarını dile getirdi.

Öğrencileri üç köyde kurulan EBA destek noktalarına getirip, derslerini aldıktan sonra geri götüreceklerini anlatan Bozyel, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimlerinden geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Taşımalı uygulama sayesinde çocuklarımız eğitim ve öğretime devam etmiş olacaklar. EBA Destek noktalarının kurulmasına katkısı olan Sayın Bakanımıza, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz." dedi.