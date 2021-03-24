Muş'ta sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri ve bir kaz çiftliği su altında kaldı

AA

Muş Alparslan Üniversitesi Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, su altında kalan Muş Ovası'daki kaz çiftliği ve bazı alanlarda incelemelerde bulundu.

Dölek, yaptığı açıklamada, eriyen kar ile yağmurun taşkına neden olduğunu belirterek, "Özellikle marttan başlayıp hazirana kadar geçen dönem, yağışın yüzde 30'dan fazlasının alınacak olması nedeniyle Muş için sel, taşkın ve heyelan açısından kritik." dedi.

Özellikle bu dönemde ovadaki kanalların temizlenmesi ve su akışının sağlanmasının bu tür olayların önlenmesi için önemli olduğunu vurgulayan Dölek, "Suyun azlığının konuşulduğu bu dönemde, aslında aynı zamanda suyun fazlası da sorun olmakta." ifadesini kullandı.

Ev ve çiftliği su altında kalan İshak Sönmez de eve giriş çıkış yapamadıklarını anlatarak, "Ahırda şu anda fazla bir hasar yok. Ama yem ve hayvanlarımız su altında kaldı. Çiftliğimiz ovada olduğundan eriyen kar ve yağmurdan dolayı burada su birikiyor." diye konuştu.