Muş'ta şüpheli çanta kontrollü imha edildi
Muş'ta yol kenarındaki şüpheli çanta, bomba imha ekiplerince fünye ile imha edildi
İstasyon Caddesi'ndeki Dörtyol Kavşağı'nda şüpheli çantayı fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye gelen ekipler, Muş-Bitlis kara yolunu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesine bağlı ekipler, çantayı fünye ile patlattı.
İmha edilen çantadan erkek kıyafeti çıktı.
Çantanın imha edilmesinin ardından Muş-Bitlis kara yolu tekrar ulaşıma açıldı.
Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.