Muş'ta tefecilik operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçuna yönelik 17 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İki ikamet ve bir iş yerindeki aramalarda yaklaşık 7 milyon lira değerinde çek, senet ve sözleşme, bir ruhsatsız pompalı tüfek, 16 tabanca fişeği ve "pala" olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.