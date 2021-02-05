Muş'taki kapalı yollarda 6 metreyi bulan kütlelerin temizlenmesiyle adeta kardan tüneller oluşuyor

AA

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan tüm köy yollarını ulaşıma açtı.

Köylülerin alternatif olarak kullandığı, tipi ve fırtına nedeniyle yer yer kar kalınlığının 6 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunda ekipler, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara sağlıklı ulaşım imkanı sunmak amacıyla gece gündüz ter döküyor.

Ekiplerin dağların dik yamaçları ve çığ tehlikesinin bulunduğu yollardaki çalışması sırasında, kar kalınlığının yüksek olması nedeniyle açılan yollarda adeta tünel oluşuyor.

​​​​​İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ​​Şeyhmus Yentür, köy yollarının tamamını ulaşıma açtıklarını, alternatif olarak kullanılan Üçevler grup köy yolunun da açılması için de ekiplerin çaba sarf ettiğini söyledi.

"Yaklaşık 3 gündür ekiplerimiz köy yolunda çalışıyor. Fırtına ve tipiden dolayı yer yer 6 metre kar var. Bu nedenle normal iş makinelerinin gücü yolu açmaya yetmiyor. Kar savurma aracımızla yolu açmaktayız. Zorlu bir coğrafyadayız. Personelimiz tecrübelidir. Zor olan coğrafyada tecrübeli olan personelimiz vatandaşımızın seyrüseferini kolaylaştırmak ve onların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için gece gündüz çalışıyor. Karın fırtına yapması nedeniyle açtığımız yolda kar tüneli oluştu. Bu bize çok büyük güçlük yaratmaktadır."

Ekip şefi Muhammed Yentür de İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri olarak çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Yer yer 6 metre kar var. Yaklaşık 15 metreyi bir saatte açabiliyoruz. Çalışmalarımız bizi ne kadar zorlasa da en iyi şekilde açmaya devam edeceğiz. İş makinelerinin geçtiği yerlerde tüneller oluştu." dedi.

Ağıllı köyü muhtarı Abdulselam Dinçer de karla mücadele ekiplerinin tüm zorluklara rağmen gece gündüz çalışarak köylerinin yolunu açtığını belirterek, "Fırtına nedeniyle yaklaşık 6 metre kar var. Biz de muhtar olarak onları yalnız bırakmıyoruz." diye konuştu.