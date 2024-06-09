Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmaya gelen Samet, 10 gündür kayıp
Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmak için gelen 22 yaşındaki Samet Akın'dan 10 gündür haber alınamıyor. Samet Akın'ı bulmak için çalışma başlatılırken, amcası Cezmi Akı, "Eğer bizi görüyorsa geri gelsin. Ailesi olarak onu bekliyoruz. Hem polisin hem de bizim çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda Samet'i görenler mutlaka ya bize ya da polise bildirsin" dedi.
Muş'tan Diyarbakır-Mardin kara yolundaki canlı hayvan borsasına hayvan satmak için gelen Samet Akın'dan haber alamayan yakınları, 30 Mayıs'ta otomobilinde cüzdanı ile cep telefonunu buldu.
Yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Samet Akın'ı bulmak için çalışma başlatılırken, amcası Cezmi Akın, "Eğer bizi görüyorsa geri gelsin. Ailesi olarak onu bekliyoruz. Hem polisin hem de bizim çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda Samet'i görenler mutlaka ya bize ya da polise bildirsin" dedi.