Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmaya gelen Samet, 10 gündür kayıp Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmak için gelen 22 yaşındaki Samet Akın'dan 10 gündür haber alınamıyor. Samet Akın'ı bulmak için çalışma başlatılırken, amcası Cezmi Akı, "Eğer bizi görüyorsa geri gelsin. Ailesi olarak onu bekliyoruz. Hem polisin hem de bizim çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda Samet'i görenler mutlaka ya bize ya da polise bildirsin" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 09.06.2024 - 14:49 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:49 facebook

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