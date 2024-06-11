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        Haberler Gündem Politika Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yanıt verdiği paylaşımını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:10
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        Dervişoğlu'ndan 'Akşener' açıklaması
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        Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajında "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.

        Meral Akşener'den iddialara yanıt
        Meral Akşener'den iddialara yanıt
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