Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. | Son dakika haberleri

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. | Son dakika haberleri

Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yanıt verdiği paylaşımını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir" dedi

Habertürk Giriş: 11.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:10 facebook

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