Müsavat Dervişoğlu'ndan 'Meral Akşener' açıklaması: Hiç kimse yeise kapılmasın.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Meral Akşener'in hakkındaki iddialara yanıt verdiği paylaşımını alıntılayarak, "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir" dedi
Giriş: 11.06.2024 - 23:08 Güncelleme: 11.06.2024 - 23:10
Meral Akşener'in paylaşımını alıntılayan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajında "Hiç kimse yeise kapılmasın. İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir. Dünümüz de bizimdir, yarınımız da" ifadelerini kullandı.
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