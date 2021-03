HABERTURK.COM

Bengisu, 5 farklı ülkeden müzisyen kadınlarla birlikte bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor. Bengisu'nun da aralarında bulunduğu, Berklee College of Music'te öğrenim gören ve mezun olmuş 6 kadın bir araya gelerek 'Muses' adında bir ekip kurdu. İtalya, Türkiye, Slovenya, Meksika, Peru ve ABD'den müzisyen kadınların oluşturduğu ekip, Berklee College of Music de desteğiyle kadın haklarına dikkat çeken projeler yürütmeye başladı. Projenin sunumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak. Etkinliğin ev sahipliğini Berklee College of Music üstleniyor.

Kadın haklarıyla ilgili bilinci artırmak amacıyla yola çıkan proje ekibi, sanatın tüm dallarında eserler verecek. Projenin ilk adımı olarak, Muses adlı albüm 8 Mart günü yayınlanacak. Albüm projesinde Bengisu ile birilkte yer alan diğer isimler; Janna Jihad (Filistin),Elisa Carrilo (Meksika) ve Federica Gasbarro (İtalya)

Bu üç ismin güçlü kadınlar olarak ortaya koyduklarını şarkılara döken ekip, hikâyelerini duyurmak için bu kadınlarla röportajlar yaptı.

Bengisu, projeyle ilgili şunları söyledi; "Yaşadığımız dönem bize yaptığımız tüm işlerde 'kadın' konusunu başlık yapma ihtiyacını doğuruyor. Özellikle sanatçıların ürettikleri eserlerde bu konuya dikkat çekmeleri çok önemli. Malum, çok zor bir dönemden geçiyoruz. 'Kadın cinayetleri', 'İstismarlar', 'Tecelli edemeyen adalet' vb. günlük dağarcığımıza kazınan kelimelerden bazıları. Ben hem bir kadın, hem bir sanatçı olarak tüm bu yaşananlardan acı çektiğimi hissediyorum. Sanatçılar olarak bilinç yaratmak, tartıştırmak ve konuşturmak için fırsatlarımız var. Biz de Berklee öğrencisi ve mezunu 6 kadın bir araya gelerek kadın haklarına dikkat çekecek bir projeye imza atmaya karar verdik. 8 Mart günü lanse edeceğimiz projenin dikkat çekmesini umuyoruz."

Tüm bunların yanında 'Inspired by Muses' adında bir de kampanya başlatan Bengisu ve ekibi, dünyanın dört bir yanından kendilerine ilham veren kadınları anlatan birer dakikalık videolar topluyor. Mart ayının ilk haftası itibarıyla ABD TikTok ile yapılan anlaşma ile söz konusu videolar, 'Women History Month' kapsamında TikTok üzerinden paylaşılacak. Kampanyaya Türkiye'den de isteyen herkes katılabiliyor.

Yapılan her bilinçlendirme çalışmasının büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Bengisu, 8 Mart'ın anlamının doğru anlaşılması gerektiğini vurguluyor; "Bugün eşlerine, sevgililerine "kadınlar günün kutlu olsun" diyen, onlara çiçek alan kaç kişi bugünün anlamını, önemini ve değerini biliyor? Kaç kişi ertesi gün karşısındaki 'kadın'a hak ettiği saygı ve sevgiyi göstermeye devam edecek?"