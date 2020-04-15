MUSİAD Batman Şubesinden koronavirüsü ile mücadeleye destek

AA

Şube başkanı Aladdin İraz, salgın dolayısıyla Batman Valiliği ile harekete geçerek 300 gıda kolisi yardımında bulunduklarını söyledi.Vatandaşlar ve kurumlara 20 bin maske hibe verdiklerini işaret eden İraz, şöyle konuştu:"Yine üyelerimiz arasına bir kısım sağlık çalışanlarının ihtiyacını gidermek adına bir kısım kampanyalar başlattılar. Bir üyemiz sağlık kuruluşlarının tüm ambulanslarının bakım ve onarımını yaptırdı. Yine bir üyemiz sağlık çalışanlarına bir oteli konaklamaları için tahsis etti.Batman şubesi olarak elimizden gelen çaba ve gayreti bu süreç içerinde gösterdik."