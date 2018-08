Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na atanan Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'a gelerek, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesinin açılışına katıldı. Açılışa, Ağbal'ın yanı sıra MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ile çok sayıda iş adamı ile MÜSİAD üyeleri katıldı.



Açılışta konuşan Ağbal, derneğin kentteki temsilciliğin hayırlara vesile olmasını diledi. MÜSİAD'ın büyüyerek geliştiğini belirten Ağbal, "Bizler yıllardır MÜSİAD'ın çalışmalarına, gelişmelerine hep şahitlik ettik. MÜSİAD birçok özelliği yanında projeci bir sivil toplum örgütüdür. Allah kendilerinden razı olsun. MÜSİAD sadece ekonomi üzerinden bir sivil toplum örgütü değildir. Türkiye'nin her yönüyle milli ve yerli duruşu mücadelesinin içerisinde önemli bir figürdür. Zor zamanlarda duruşu ve yaptıklarıyla, Anadolu ruhunu, bu topraklara bağlığını göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir" dedi.



'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ'



MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, meselelerin günü kurtarmak olmadığını belirterek, "Her tarafta güçlenerek yolumuza devam edeceğiz. Meselemiz Türkiye'dir. Meselemiz günü kurtarmak değil, daha güçlü bir yarınlara hazırlanmaktır. Bizler MÜSİAD olarak her zavallı saldır sonrasında anında tepkimizi ortaya koyduk. Bizler 15 ay evvel ticari diplomasisinin adını koyduğumuzda amacımız belliydi. Devletimizin gönüllü ticaret ataşeliği için çalışmak. Değişen dünyanın, değişen siyasi mantalitesi içerisinde yeni bir yönetim sistemi ve yeni bir ekonomik modelle 'Artık biz varız' diyoruz. Güçlendikçe saldırıyorlar, bizler ise 'Yola devam' diyoruz. Mesajımız çok nettir. Sonucu her ne olursa olsun sayın devlet başkanımız ve ekonomi yönetimimizin arkasındayız, elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.

