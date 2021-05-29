Neredeyse 4 aydır Marmara Denizi kıyılarında gözlemlenen renk değişimi sosyal medyada gündem oldu. İstanbul'da ve Büyükada'da görülen renk değişimi uzmanlar tarafından deniz salyası olarak tanımlandı. Peki, Müsilaj (deniz salyası) nedir? Müsilaj (deniz salyası) neden olur, nasıl oluşur?

MÜSİLAJ (DENİZ SALYASI) NEDİR?

Müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj deniz sıcaklığının yükselmesi ve sıcaklığın yükselmesiyle artan bakteriler sonucunda oluşur. Denizlerdeki müsilaj özellikle balıkçıların kabusu olur. Balıkçı ağlarına yapışan müsilaj avlanmayı zorlaştırır. Bitkilerdeki müsilaj, su ve gıdanın depolanmasında, tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynar. Kaktüsler (ve diğer sukulentler) ve keten tohumları, özellikle zengin müsilaj kaynaklarıdır.