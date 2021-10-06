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Müsilaj sorununun incelenmesi amacıyla kurulan komisyon toplandı

Denizlerdeki müsilaj sorununun incelenmesi amacıyla kurulan Meclis araştırma komisyonunda konuşan İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcı Vekili Erdoğan Topçu, müsilajın nedenlerinin atık sular, deniz suyu sıcaklığı ve meteorolojik etkiler olduğunu belirterek, "Ortamda oksijen tüketimi, canlıların ölümleri, doğal ekosistemin bozulmasına sebep olması, balıkçılığı engellemesi, görsel kirlilik oluşturması, kıyıların kullanılmaz hale gelmesi şeklinde zararlarını açıklayabiliriz" dedi

Müsilaj sorununun incelenmesi amacıyla kurulan komisyon toplandı
DHA

Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı. Komisyona sunum yapan İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erdoğan Topçu, yaptıkları çalışmaları, 'Marmara Denizi Müsilaj Problemiyle İlgili Bankamız Faaliyetleri', 'Marmara ve Susurluk Havzaları Atık Su Arıtma Tesisleri ve Derin Deniz Deşarjı Bilgileri' ile 'Marmara Denizi'ni Etkileyen Havzalardaki Atık Su Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Tesisleri' olmak üzere 3 başlık altında anlattı.

Topçu, müsilajın nedenleri ile ilgili komisyona şu bilgileri verdi:

"Atık suların tam temizlenmeden ortama verilmesi, deniz suyu sıcaklığının artması, meteorolojik etkiler, rüzgar, sıcaklık gibi etkiler. Zararlarına geldiğimiz zaman, ortamda oksijen tüketimi, canlıların üzerine yapışarak ölümlerine sebep olması, yüzeye çıkan müsilajın denize ışık girişini engelleyerek doğal ekosistemin bozulmasına sebep olması, balıkçılığı engellemesi, görsel kirlilik oluşturması, kıyıların kullanılmaz hale gelmesi şeklinde zararlarını açıklayabiliriz."


Marmara havzasında 94 yerel yönetim ve 3 büyükşehir belediyesi olduğunu aktaran Topçu, "Bunların içerisinde 164 adet atık su arıtma tesisi bulunmaktadır. Havza alanı 23 bin 555 kilometrekaredir. Havzanın toplam nüfusu yaklaşık 19,8 milyon kişidir. Susurluk havzasında ise 39 yerel yönetim, 2 büyükşehir belediyesi bulunmakta ve bu havzada 66 adet atık su arıtma tesisi mevcuttur. Havzanın alanı 24 bin kilometrekare, toplam nüfusu yaklaşık 3,5 milyon kişidir. Marmara Denizi'ndeki arıtma tesisleri ve deniz deşarjı ünitelerine, tesislerine bakacak olursak, alıcı ortamı direkt denize yapılan 'derin deniz deşarjıyla biten arıtma' dediğimiz 25 adet tesis bulunmaktadır. Bunların 9 adedi İller Bankası aracılığıyla, 16 adedi ise yerel yönetimlerin kendileri tarafından yapılmıştır. Marmara Denizi'ni besleyen alıcı ortamlara yani direkt denize değil de dere veya ırmaklara önce deşarj edilerek daha sonra denize ulaşan toplam 205 adet arıtma tesisi var. Bunların 69 adedi İller Bankası tarafından, 136 adedi ise yerel yönetimler tarafından yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

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