Bu özellik isteğe bağlı gibi dursa da şirketin izlediği politika "statü kaybetmemek" adına üyeliği zorunlu tutacak gibi gözüküyor.

Twitter'da; mavi tik işaretiyle onaylanan hesapların, bu işareti kaybetmemesi için Twitter Blue'ya üye olması ve ayda 20 dolar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde, hesaptaki mavi tik işaretinin kaldırılacağı iddia ediliyor.