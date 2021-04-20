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Musk'tan Tesla'nın karıştığı kaza hakkında açıklama: 'Otopilot aktif değildi'

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka otomobilin karıştığı ve 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın yankıları sürüyor. Houston merkezli yayın kuruluşu KPRC 2'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu kazanın otomobilin otopilot modunda sürücüsüz bir şekilde ilerlediği esnada gerçekleştiği öne sürülmüştü. Kazaya ilişki açıklamalarda bulunan Tesla CEO'su Elon Musk ise, otopilot özelliğinin devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini fakat kazanın meydana geldiği yolda ise şerit çizgisinin olmadığını savundu

Musk'tan Tesla'nın karıştığı kaza hakkında açıklama
HABERTURK.COM

ABD'nin Teksas eyaletinde Tesla marka bir otomobilin karıştığı ve araçtaki iki kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasının ardından, otonom (sürücüsüz) araçların güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

Houston merkezli yayın kuruluşu KPRC 2'nin polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, söz konusu kaza otopilot modunda ilerleyen ve sürücü koltuğunun boş olduğu aracın, yüksek hızda seyrederken virajı alamayarak ağaca çarpması şeklinde gerçekleşti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından hakkında soruşturma başlatılan kaza hakkında konuşan Tesla CEO'su Elon Musk ise, ellerindeki verilere göre kaza sırasında aracın otopilot özelliğinin devrede olmadığını açıkladı.

Otopilot özelliğinin devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini vurgulayan Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazanın meydana geldiği yolda ise şerit çizgisinin olmadığını savundu.

Tesla CEO'su Musk, kazadan önce paylaştığı Tesla Güvenlik Raporu'na göre, otopilot özelliğine sahip araçların normal araçlara göre kaza yapma riskinin 10 kat daha az olduğunu açıklamıştı.

Reuters'in haberine göre ise, Musk'ın açıklamalarının ardından Teksas polisi Tesla'dan elindeki verileri güvenlik güçleri ile paylaşmasını talep etti.

GÜVEN ORANI DÜŞÜK

2018 yılında, ABD'de Uber’in test aşamasındaki sürücüsüz otomobilinin bir yayaya çarparak ölümüne sebebiyet vermesi, otonom araçlara karşı soru işaretlerini de beraberinde getirmişti.

Söz konusu kazanın ardından Amerikan Otomobil Birliği'nin yaptığı araştırmada, Amerikalıların yüzde 71'inin otonom araçlardan kaygı duyduğu ortaya çıkmıştı.

Araştırmada katılımcıların yüzde 53'ünün otonom araçların toplu ulaşım araçlarında kullanımına sıcak baktığı, yüzde 44'ünün ise bu araçların sadece teslimat için kullanılmasını istediği sonucuna varılmıştı. Otonom araçlara aile fertlerini emanet etmeye hazır olanların oranı ise yüzde 19 oranında ölçülmüştü.

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