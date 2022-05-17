Musk'tan Twitter'a rest! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Reuters

Twitter'ın Elon Musk'a satış süreci belirsizliğini sürdürüyor. Nisan ayında başlayan süreç, Musk'ın satın alma anlaşmasını askıya alması ile başka bir yöne girdi.

Nisan ayında sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıklayan dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'daki spam ve sahte hesapların, toplam kullanıcıların yüzde 5’inden azını oluşturduğunu belirten hesaplamaya dair beklenen detaylar sebebiyle bu kararı aldığını bildirmişti.

Musk, bugün yaptığı son açıklamada ise, Twitter'ın spam hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğuna dair kanıt göstermezse anlaşmanın ilerlemeyeceğini söyledi.

Aynı zamanda Tesla'nın CEO'su olan iş insanı, Twitter'ı satın almak için daha düşük bir fiyat teklifi yapabileceğini de aktardı.

Musk, "Teklifim, Twitter'ın SEC dosyalarının doğru olmasına dayanıyordu. Dün, Twitter'ın CEO'su yüzde 5 (spam hesaplar) kanıtını göstermeyi açıkça reddetti. Bu anlaşma, kanıt gösterilene kadar ilerleyemez" dedi.

'SORU SORDUKÇA ENDİŞELERİM ARTIYOR'

Geçen hafta anlaşmayı askıya aldıktan spam hesaplar hakkında bilgi paylaşımını sürdüren Musk, Twitter'ın yüzde 5 açıklamasına karşın, spam hesapların sosyal medya platformundaki kullanıcıların en az yüzde 20'sini oluşturmasından şüphelendiğini belirtti.

Miami'de düzenlenen All-In Summit 2022'de açıklamalarda bulunan Musk, "İddia ettiklerinden çok daha kötü olan bir şey için aynı fiyatı ödeyemezsiniz" ifadelerini kullandı. Etkinlikte, kendisine Twitter anlaşmasının farklı bir fiyata çekilme ihtimali sorulduğunda ise Musk, "Bu da ihtimaller arasında. Ne kadar çok soru sorarsam, endişelerim o kadar artıyor" dedi.

Geçen hafta borsada kayıplar yaşayan Twitter, Pazartesi günü işlem saatinin sona ermesi ile hisselerinde yüzde 8'den fazla düşüş gördü. Musk, geçtiğimiz hafta anlaşmayı askıya aldığına açıklamasına rağmen, daha önce belirlenen fiyat üzerinden şirketi satın alma işlemlerini tamamlayacağını duyurmuştu.

TWITTER CEO'SU: 'SPAM HESAPLAR YÜZDE 5'İN ALTINDA'

Twitter CEO'su Parag Agrawal ise, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, sosyal medya platformundaki spam hesapların son dört çeyrek için 'yüzde 5'in oldukça altında' olduğunu açıkladı.

Agrawal, Twitter'ın 2013'ten beri aynı kalan tahmininin harici olarak çoğaltılamayacağını belirterek, bir hesabın spam olup olmadığını belirlemek için hem kamu hem de kişisel hesapların bilgilerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Elon Musk, sosyal medya platformundaki 'bot'ları ortaya çıkarmak için Twitter kullanıcılarının hesaplarının rastgele seçilerek test edilmesini önererek, "Bir ihtimal, günlük aktif kullanıcıların yüzde 90'ını bu hesaplar çıkabilir" tahmininde bulunmuştu.

Bağımsız araştırmacılar, Twitter'daki hesapların yüzde 9 ila yüzde 15'nin bot hesaplar olduğunu tahmin ediyor. Bu gibi hesapların sosyal medya platformundaki paylaşımları manipule ettiği ve günlük paylaşım trafiğini yapay bir şekilde arttırdığı belirtiliyor.

Twitter hali hazırda kullanıcıların hesap oluşturup paylaşım yapmaları için bir kimlik bilgisi istemiyor.

Öte yandan, Twitter kaynakları, Musk'ın açıklamalarının Twitter'ı satın alma anlaşmasının şirketi kötülememe şartlarını ihlal ettiğini belirtiyor.

San Francisco merkezli şirketin, Musk'ın açıklamalarına karşı yasal işlem başlatmayı şimdilik düşünmediği, eğer satın alma işlemi tamamlanmazsa yargı yoluna gitmeyi planladığı aktarıldı.

CAYARSA 1 MİLYAR DOLAR ÖDEYECEK

Twitter'ı satın almak için hisse başına 54.20 dolar karşılığında toplam 44 milyar dolarlık bir teklif yapan Elon Musk, Nisan ayı sonunda platformun yönetimiyle anlaşmaya vardığını açıklamıştı. Faka gelinen noktada, şirketin hisseleri Cuma günkü işlemlerde yüzde 9.6 düşüşle 40.71 dolara kadar indi. Bugün ise şirketin hisseleri 37 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Teklif fiyatı ile Twitter hisselerinin değeri arasındaki fark ise son günlerde genişlemişti. Bu durumun yatırımcılar nezdinde, Musk'ın anlaşmadan çekileceği veya daha düşük bir fiyat aramaya iteceği yönünde bir beklenti yarattığı, dolayısı ile anlaşmanın tamamlanma şansının da yüzde 50'nin altına indiği yorumlarına yola açtığı belirtiliyor.

Twitter ile yaptığı ön anlaşma gereği, Musk'ın anlaşmadan bedelsiz cayma hakkı bulunmuyor. Buna göre, Musk, anlaşmayı tamamlamaması halinde Twitter'a 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti ödemekle yükümlü olacak.