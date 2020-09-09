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ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Volkswagen'e (VW) sürpriz bir ziyarette bulundu.

Tesla'nın Almanya'da kuracağı fabrikası kapsamında ülkeye ziyarette bulunan Musk, VW'nin genel merkezinin bulunduğu Wolfsburg kentinde VW CEO'su Herbert Diess ile görüştü.

Musk, görüşme sırasında Alman üreticinin kendi şirketine rakip olarak geliştirdiği elektrikli otomobilleri de test etti.

Diess ile birlikte VW ID.3 modelinin direksiyonuna geçen Musk, otomobilin direksiyon hakimiyetini beğendini ifade etti. Herbert Diess'in test sürüşüne dair yayınladığı görüntülerde, Musk'ın otomobilin hızlanmasını test ettiği sırada, Diess'in bunun bir yarış otomobili olmadığına yönelik uyarısı duyuluyor.

Öte yandan, Musk'ın Diess ile buluşması, iki firma arasında işbirliği doğabileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor. Söz konusu iddialara yanıt veren VW CEO'su Herbert Diess ise, Tesla ile ortak bir proje düşünmediklerini bildirdi.

VW'nin 2015'te patlak veren dizel skandalı sonrası yöneldiği elektrikli otomobiller, önümüzdeki yıl satışa sunulacak.

ID isimli yeni bir model ailesi yaratan VW, ilk olarak ID.3 isimli bir elektrikli otomobil tanıtmıştı. Alman üretici, geçtiğimiz günlerde de elektrikli SUV modeli I.D Cross hakkında ipuçları paylaşmıştı.