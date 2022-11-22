Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

DONALD TRUMP

ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı Elon Musk tarafından tekrar açıldı.

Trump'ı Twitter'a geri getirme kararı, 18 Kasım tarihinde Musk'ın paylaştığı bir anket dayanak gösterilerek verildi. Musk'ın "Eski başkan Trump'ı geri getirmeli miyim?" başlığıyla paylaştığı ankette görünene göre 15 milyonun üzerinde oy kullanıldı ve %51,8'lik bir oyla Trump'ın hesabı tekrar açıldı.

Trump'ın Twitter hesabı; 6 Ocak'ta Beyaz Saray'ın yakınındaki Ellipse'deki bir mitingde yaptığı konuşma şiddetli bir kalabalığa ABD Kongre Binası'na yürümek için ilham verdikten sonra, Ocak 2021'de hesabı askıya alınmıştı.