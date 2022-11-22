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Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri sular durulmuyor. Şimdi de sıra önceden hesabı askıya alınan isimleri, Twitter'a tekrar döndürmeye geldi. Bu isimlerin Twitter hesapları bir zamanlar nefret dolu söylemleri yüzünden askıya alınmıştı. İşte, Musk affından yararlanan isimler...

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  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    DONALD TRUMP

    ABD Eski Başkanı Donald Trump'ın resmi Twitter hesabı Elon Musk tarafından tekrar açıldı.

    Trump'ı Twitter'a geri getirme kararı, 18 Kasım tarihinde Musk'ın paylaştığı bir anket dayanak gösterilerek verildi. Musk'ın "Eski başkan Trump'ı geri getirmeli miyim?" başlığıyla paylaştığı ankette görünene göre 15 milyonun üzerinde oy kullanıldı ve %51,8'lik bir oyla Trump'ın hesabı tekrar açıldı.

    Trump'ın Twitter hesabı; 6 Ocak'ta Beyaz Saray'ın yakınındaki Ellipse'deki bir mitingde yaptığı konuşma şiddetli bir kalabalığa ABD Kongre Binası'na yürümek için ilham verdikten sonra, Ocak 2021'de hesabı askıya alınmıştı.
  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    MARJORIE TAYLOR GREENE

    Tartışmalı Georgia Kongre Üyesi, kişisel Twitter hesabının askıya alınmasına yabancı değil. Yalnızca 2021'de Taylor Greene'in hesabı beş kez askıya alındı.

    Bu yılın başlarında Greene, Covid-19 aşılarının "aşırı derecede yüksek miktarlarda" ölüme yol açtığını tweetlemesinden sonra hesabı kalıcı olarak askıya alındı.

    Musk, 21 Kasım Pazartesi günü Taylor Greene'in kişisel hesabını eski durumuna getirdi.
  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    KANYE WEST

    Irkçı ve saldırgan tweetleriyle ün salan Kanye West, son zamanlarda özellikle magazinin gündeminden düşmüyor.

    Twitter tarafından hesabı askıya alınan ünlü rapçi, Twitter'a döndü. İlk tweeti: İbranice, Shalom kelimesi oldu.

    Şalom, İbranicede 'barış, uyum, bütünlük, refah, ve huzur' anlamlarına gelen bir sözcüktür.
  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    JORDAN PETERSON

    Sağcı klinik psikolog Peterson, cinsiyet değiştiren Elliot Page hakkında transfobik bir yorum yaptığı için Haziran ayında Twitter'dan yasaklandı.

    Twitter, Peterson'a tweet'ini sildiği sürece hesabını geri yükleme seçeneği verdi. Ancak Peterson, silmektense ölmeyi tercih edeceğini söyledi.

    Musk, 18 Kasım'da Peterson'a hesabını geri verdi. 
  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    ANDREW TATE

    Üç kez dünya kickboks şampiyonu olan İngiliz-Amerikan kickboksçu Tate; bu yılın başlarında kadınlar hakkındaki kışkırtıcı görüşleriyle anılmıştı.

    Twitter'da "kendinizi tecavüze uğrayacak bir konuma getirirseniz, biraz sorumluluk üstlenmelisiniz" gibi tweetlerini paylaşmıştı. Ancak, Tate geçen hafta Musk affıyla Twitter'a geri döndü. 
  • Musk tarafından Twitter hesabı yeniden açılan isimler! Musk affından yararlananlar tam liste

    BABYLON BEE

    Babylon Bee, din, siyaset, güncel olaylar ve halk figürleri gibi konularda hiciv makaleleri yayınlayan muhafazakar bir Hıristiyan haber hiciv sitesi.

    Bee'nin Twitter hesabı yaptığı transfobik şakalar, alaycı yorumlar ve bazı nefret dolu olduğu düşünülen davranışları nedeniyle askıya alınmıştı.

    Sekiz aylık bir kesinti sonrasında Bee, tekrar Twitter'a döndü.

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