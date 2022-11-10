Musk Twitter'da uzaktan çalışmayı kaldırdı

Bloomberg'in haberine göre, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk çalışanlarına gönderdiği ilk e-posta ile uzaktan çalışmayı sonlandırdığını bildirdi. Haftada en az 40 saat ofiste olmasını beklediğini duyurdu.

Musk ayrıca çalışanlardan ilerideki zor zamanlar için hazırlanmalarını istedi.

Twitter, yaklaşık iki haftadır Musk'ın liderliği altında ve Musk bu sürede iş gücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı.

Musk, mavi tik için kullanıcılardan aylık 8 dolar ücret alınacağını duyurmuştu.

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmaya başlayan Twitter çalışanları için, pandemi sonrasında da kalıcı olarak her yerden çalışabilme düzenlemesi yapılmıştı. Musk ise, uzaktan çalışmaya karşı olduğunu ve yalnızca duruma göre istisnalar tanıyacağını söyledi.

Musk, çalışanlarına yazdığı e-postada, "Önümüzdeki yol çetin ve başarılı olmak için yoğun bir çalışma gerektirecek" dedi. Ayrı bir e-postada ise, “önümüzdeki birkaç gün içinde mutlak en büyük önceliğin, doğrulanmış botları/trolleri/spamları bulup askıya almak olduğunu” yazdı.