Musk, Twitter'da yapılan düzenleme ile herkesin para kazanabileceğini söyledi!
Elon Musk, Twitter'da yapılan son düzenlemeler ile herkesin para kazabileceğini iddia etti. Twitter markasını X'e dönüştüren Musk, içerik üreticilerine yönelik yapılan düzenlemeyle X'i her şeyin sosyal medyasına dönüştürmeyi hedefliyor. İşte X'den herkesin para kazanabileceği yenilik.
Elon Musk Twitter'ı X'e dönüştürerek her şeyin kullanılabileceği bir sosyal medya üretmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Musk, içerik üretimini desteklemek için paylaşımlarını milyonlarca kullancıya ulaştıran üreticilere binlerce ödeme yaptı.
PARA KAZANMAK DAHA KOLAY HALE GELDİ
Son üç ay içerisinde 15 milyon görüntülemeyi aşan içerik üreticileri, yüzlerce dolardan binlerce dolara kadar ulaşan ödemelerini aldı. Musk ise içerik üreticilerini teşvik etmek için sevindirici haberi verdi.
X @Support hesabından yapılan paylaşımda "Artık daha da fazla paylaşım yaparak para kazanabilirsiniz! Son 3 ayda reklam geliri paylaşımı için uygunluk eşiğini 15 milyondan 5 milyona düşürdük. Ayrıca minimum ödeme eşiğini 50 dolardan 10 dolara düşürdük. Erişmek için hemen Premium aboneliğe kaydolun" tweeti atıldı.
GÖRÜNTÜLEME SINIRI 5 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ
Elon Musk hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerden para kazanmak için gereken 15 milyon görüntüleme sınırının 5 milyona düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca üreticilerin para çekme limiti 50 dolardan 10 dolara çekildi.
Musk, Premium üyelik alıp almamak konusunda kararsız kalanlara tavsiye de bulundu. Yeni 5 milyon sınırıyla bu sınıra uyan herkesin Premium üyeliğini bedavaya getirecek kadar para kazanabileceklerini söyledi.
SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ
Bununla beraber Musk önemli bir hatırlatmada da bulundu. Bot hesaplardan yapılan görüntülemelerin sayılmaması ve çok yüksek gelirler için manipülasyon yapılmaması adına sadece doğrulanmış hesapların görüntülenmesini sayacağını söyledi.