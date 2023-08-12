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GÖRÜNTÜLEME SINIRI 5 MİLYONA DÜŞÜRÜLDÜ Elon Musk hesabından yaptığı paylaşımda, içeriklerden para kazanmak için gereken 15 milyon görüntüleme sınırının 5 milyona düşürüldüğünü duyurdu. Ayrıca üreticilerin para çekme limiti 50 dolardan 10 dolara çekildi.

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Musk, Premium üyelik alıp almamak konusunda kararsız kalanlara tavsiye de bulundu. Yeni 5 milyon sınırıyla bu sınıra uyan herkesin Premium üyeliğini bedavaya getirecek kadar para kazanabileceklerini söyledi.

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SADECE DOĞRULANMIŞ HESAPLAR İÇİN GEÇERLİ Bununla beraber Musk önemli bir hatırlatmada da bulundu. Bot hesaplardan yapılan görüntülemelerin sayılmaması ve çok yüksek gelirler için manipülasyon yapılmaması adına sadece doğrulanmış hesapların görüntülenmesini sayacağını söyledi.

This essentially means that X Premium (fka Twitter Blue) is free for accounts that generate above 5M views.



Note, only views from verified handles count, as scammers will otherwise use bots to spam views to infinity. https://t.co/87MqqyUu2E — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2023

Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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