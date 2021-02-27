Muslera: Galatasaray'da bırakmak istiyorum

Galatasaray'da 300. maçına çıkan Fernando Muslera, 2-0 kazandıkları Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini belirten Uruguaylı forvet şunları söyledi:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. 10 senedir kendimi evimde gibi hissettiğim bir kulüpteyim. Burada birçok maç oynadım, başarılar kazandım, şampiyonluklar kazandım. Umarım şampiyonluklar ve kupalar kazanmaya devam ederim. İnanılmaz bir duygu. Bana onur ve gurur veren bir duygu. Diğer taraftan Fatih hocamın bendeki yeri her zaman bambaşkadır. 2011 yılında bana güvenip beni bu kulübe getiren insandır Fatih Terim. 300 maç oynadım ve bugün bunun ödülünü Fatih hocamın elinden aldım. Bu yüzden bu ödül benim için daha değerli oldu. Aileme de çok teşekkür ediyorum. Bu 300 maçta, 10 sezonda bana destek vererek bugünlere gelmemi sağladılar. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için çok mutluyum.

"HER MAÇ FİNAL"

Çok zor maçlar geçirdik. Buna rağmen çok önemli zaferlerle ayrıldık sahadan. Aldığımız galibiyetler takımımızın tüm hafta çalışmasının bir ürünü. Hocamız bizi defansif ve ofansif olarak çok iyi hazırlıyor. Hafta boyunca o kadar iyi hazırlanıyoruz ki; maça geldiğimizde bunu sahaya yansıtma şansımız oluyor. 8'de 8 yaparak buraya kadar iyi getirdik. Her maç bizim için final. Umarım böyle devam ederek mutlu sona ulaşırız.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

Galatasaray benim için çok önemli bir camia. Benim evim. Şu ana kadar beraber çok iyi işler başardık. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz bence. Galatasaray'da futbolu bırakmak benim için çok büyük gurur ve onur olur. Profesyonel kariyerime baktığınızda hemen hemen tüm kariyerimi Galatasaray'da geçirdim. Bu karşılıklı konuşulup halledilebilecek bir şey bence."