Muslera kalesinde devleşti 

Galatasaray’ın file bekçisi Fernando Muslera, Antalyaspor maçında göz doldurdu. Süper Lig’in 25. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Muslera çok kritik noktalarda yaptığı kurtarışlarla kalitesini gösterdi. Özellikle takımı 1-0 öndeyken yaptığı kurtarışlarla takımına destek oldu. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon 25 Süper Lig, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 TFF Süper Kupa maçı olmak üzere toplam 34 müsabakada görev aldı.

Uruguaylı file bekçisi bu sezon ligde 25 gol yerken, 9 müsabakada da kalesini gole kapadı.