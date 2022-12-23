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Muslera'yı bekleyen ceza...

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, Dünya Kupası'nda Uruguay ile Gana'nın karşılaştığı maçın ardından hakeme yönelik sert tepkileri nedeniyle ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

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  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Portekiz, Güney Kore ve Gana'nın da bulunduğu H grubunu 3.olarak tamamlayan Uruguay, grupta oynadığı son maçta Gana'yı 2-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya grup aşamasında veda etmişti.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Maçın ardından Uruguaylı futbolcular, hakeme ve FIFA yetkilisine oldukça şiddetli tepkilerde bulunarak ceza alma ihtimaliyle karşı karşıya kaldılar. Hakeme büyük tepki gösteren futbolcuların arasında tecrübeli kaleci Fernando Muslera da vardı.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Muslera ve Godin'in cezalarını milli takım maçlarında çekecekleri düşünülse de Gimenez ve Cavani için daha ağır cezalar gündemde.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Cavani ve Gimenez FIFA yönetmeliğindeki 12.4 maddesinden ceza alırlarsa 6 aydan başlayan futbol yasağıyla karşılaşacaklar ve bu ceza süresince kulüp maçlarında da forma giyemeyecekler.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    FIFA yetkilisinin sırtına vuran ve VAR monitörüne tekme atan iki oyuncu için en az 10'ar maçlık cezalar bekleniyor.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Uruguay Futbol Federasyonu, 9 Ocak tarihine kadar savunmasını vermek zorunda. Cezalar ise şubat ayı sonunda belli olacak.
  • Muslera'yı bekleyen ceza...

    Galatasaray Sportif AŞ. Başkanvekili Erden Timur, Fernando Muslera'nın da aralarında bulunduğu dört oyuncu için FIFA'nın harekete geçmesi hakkında verdiği demeçte, kalecileri Muslera'nın Dünya Kupası'nda yaşadığı olayın lige sirayet etmeyeceğini ifade etti.

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