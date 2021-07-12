Muşlu elektrik ustası öğrenciler için gönüllü olarak sınıf duvarlarını renklendiriyor

AA

İlçede resim yeteneğiyle tanınan Ballı, öğretmenlerden gelen talep üzerine Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun duvarlarına, akrilik ve yağlı boyalarla çizgi film karakterlerinin resimlerinin yanı sıra eğitici figürler çizdi.

Bu sayede okulun koridorlarının ve sınıfların daha güzel görünüme kavuşmasını sağlayan Ballı'nın yaptığı çalışmanın sosyal medyadan da paylaşılması üzerine, başka okullarda görev yapan öğretmenler de aynı talepte bulunmaya başladı.

Hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak şu ana kadar iki okulun duvarlarını boyayan, resimler çizen Ballı, Varto Cumhuriyet İlkokulunda da çalışmalara başladı.

Okul duvarlarını rengarenk süsleyen Ballı, gösterdiği fedakarlıkla öğretmen ve velilerin takdirini kazandı.

- "Boş zamanlarımda okullara gidip resim çiziyorum"

Ballı, AA muhabirine, öğrencilerin daha renkli ve neşeli ortamda ders yapmalarını istediğini söyledi.

Çocukların, çizdiği resimleri gördüğünde çok mutlu olduğunu anlatan Ballı, şöyle konuştu:

"Resim çizmeyi seviyorum. Bugüne kadar iki okulun duvarına resim çizdim, talep olursa diğer okullara da çizmeye devam edeceğim. Asıl mesleğim elektrikçilik. Boş zamanlarımda talep üzerine okullara gidip resim çiziyorum. Çocuklar mutlu olduklarında biz de mutlu oluyoruz. Onların daha renkli ortamda eğitim görmesi için elimden geleni yapıyorum."

Okulun haricinde EBA Destek Noktası duvarlarına da resimler çizdiğini belirten Ballı, "Çizdiğim resimlerin çocukların resme olan ilgisini artırıyor. Koridorlara, ana sınıflarına, EBA destek noktalarına, kapılara resim çizdim. Duvarın özelliğine göre boya kullanıyorum." dedi.

- "Gönüllü olarak bu işi yapacağını söyledi"

Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Rıdvan Taşdemir ise resim alanında yeteneği olan Ballı'nın gönüllü olarak öğrencilerin daha sıcak ve renkli bir atmosferde eğitim öğretim görmelerini sağlamak amacıyla duvarlara resim çizdiğini dile getirdi.

Duyarlılığından dolayı Ballı'ya teşekkür eden Taşdemir, "Resim çizmesi için kendisinden talepte bulunduk. Gönüllü olarak bu işi yapacağını söyledi. Bizi kırmayıp, okulumuzun duvarlarını görsellerle donattı. Ayrıca okul dışında İlçe Kaymakamımız Sayın Ertuğrul Avcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yalçın Süne'nin katkılarıyla okulumuzda açılan EBA Destek Noktası'nın duvarlarını da renklendirdi." ifadelerini kullandı.