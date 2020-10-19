Muşlu hayırseverler göç ettikleri köylerindeki 21 öğrenciye tablet aldı

AA

Merkeze bağlı Onpınar köyünden farklı tarihlerde çeşitli illere ve yurt dışına göç eden bir grup hayırsever, uzaktan eğitime ulaşma imkanı olmayan öğrencilere destek olmak için sosyal medya üzerinden birbirleriyle iletişime geçti.

Öğrencilere yardımcı olmak için kampanya başlatan hayırseverler, topladıkları yardımla köylerindeki 21 öğrenciye tablet aldı.

Hayırseverlerden Kamer Erdoğan, teslim aldığı tabletleri köye getirerek öğrencilere dağıttı.

Erdoğan, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) köylerdeki çocukları daha çok etkilediğini söyledi.

Uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan çocukların olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onpınar köyünde eğitim gören başarılı öğrencilerin uzaktan eğitim ile teknolojiden mahrum kalmamaları için sosyal medya üzerinde tablet kampanyası başlattık. Temin ettiğimiz 21 tableti köy çocuklarına ulaştırdık. Daha fazla öğrenciyi teknolojik imkanlarla buluşturmak için gönüllü gurbetçi köylülerimizin bundan sonra da yardımları olacak. İzmir'de, İstanbul'da, Almanya'da ve Avusturya'da yaşayan ve hiç yüzünü görmediğimiz insanlarımız büyük bir katkı sundular."

Tabletleri dağıtırken çocukların yüzündeki tebessümü görmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Erdoğan, "Umarım bundan sonra çok daha iyi şartlar sunabileceğiz. Çocuklarımıza sağladığımız bu imkanlarla daha iyi eğitim görecekler." dedi.

Öğrenciler de kendilerine destek veren hayırseverlere teşekkür etti.