Gürses ve Öncel’in yıllar önce seslendirdiği ‘Yalnızlar Rıhtımı’ şarkısı ilk kez bu albümde dinleyicilerle buluşuyor! Sözü ve müziği Kemal İnci, aranjesi Alper Erinç imzası taşıyan parça, adeta arşiv niteliğinde!

Müslüm Gürses’in vefatından hemen önce kaydedilen şarkı, Yaşar Gaga’nın arşivinde sır gibi saklanıyordu. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yaşar Gaga’nın ölüm yıl dönümüne özel piyasaya çıkacak olan ‘Alakasız Şarkılar Vol 2’ albümü için tekrar gün yüzüne çıkan şarkı, sanatçının anısına bugün müzikseverlerle buluşuyor.

Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 7 Mart’ta piyasaya çıkacak dev projenin çıkış parçası için seçim yapılamayınca, her gün için bir şarkı seçildi. Yaşar Gaga, ölüm yıl dönümü olan 7 Mart’a kadar her gün bir sanatçı dostu ve şarkısıyla anılacak.