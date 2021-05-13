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HaberlerGündemMuş’ta iki aile arasında 1,5 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile başlaya
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Muş’ta iki aile arasında 1,5 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile başlayan kan davası barışla sonuçlandı.

Muş'a bağlı Arpayazı köyünde korona virüs tedbirleri altında düzenlenen barış töreninde kanaat önderleri ve imamların girişimiyle husumetli Balkaya ve Gizlenci aileleri bir araya getirildi. Taziye evi bahçesindeki tören, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Muş’ta iki aile arasında 1,5 yıl önce 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin yaralandığı kavga ile başlaya
İHA

Törene katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz, önümüzdeki bayramları bu salgın musibetini atlatarak bayram havasında yaşama temennisinde bulundu. Yaşanan olayın herkesi meşgul eden, üzen bir sıkıntı olduğunu anlatan Vali Gündüzöz, “İnsanların, din kardeşlerinin, hele aynı köyden olanların birbirlerine düşmüş olması, küs olması hoş değil. Bu dinimiz tarafından da kabul edilmiyor ve lanetleniyor. Örfümüz bakımından da doğru değil. Bu barışa yaklaşan kırgın ailelere ve onların ileri gelenlerine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ortada bir gerginlik varsa o gerginliğin herkesi üzeceğine dikkat çeken Vali Gündüzöz, “Bu gerginlik sadece bizi değil, bizden sonra evlatlarımızı, torunlarımızı, herkesi de olumsuz etkiler. Şimdi bir söz meselesi var. İnsanlar verdikleri söze itaat edecekler. Ahde vefa bizim dinimizin en önemli hususlarından biri. Söz bizim için namustur. Bu toplum için bizim medeniyetimize yakışan sözü her daim tutmaktır. Sözü tutmayanlar, sözü önemsemeyenler cehalet devri yaşayan insanlardır. Bugün burada vereceğimiz sözler inşallah tutulacak, din kardeşi olan, bu yörenin hemşehrisi olan, birbiriyle akraba olan küs insanlarda birbirlerine sarılacaklar, öpüşecekler ve bir husumette bitmiş olacak. İnşallah arzu etmediğimiz bu tip olaylar bir daha yaşanmasın, herkes barış içerisinde birbirlerini kucaklayarak yaşamaya devam etsin. Kısa bir ömürde birbirimizi kırmanın, birbirimizi üzmenin ve küs olmanın da bir anlamı yok” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu tarafından dualar edildi. Daha sonra Balkaya ve Gizlenci aileleri Kur’an-ı Kerim altından geçerek barıştı. Törene Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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