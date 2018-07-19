Eski eşi Sinem Gedik ve İntizar’a ait olduğu öne sürülen samimi görüntüleri mahkemeye verdiği ve sonrasında sosyal medyada yayılmasını sağladığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefinde olan Mustafa Ceceli, şarkıcı İntizar'ın yaptığı açıklamalar nedeniyle korunma talebinde bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise ikilinin, bir dönem arasından su sızmadığını gözler önüne serdi.

Sosyal medyaya düşen videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar’ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor. Ünlü şarkıcıyı bu keyifli anlarda görüntüye alan kişinin ise Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in olabileceği iddia edildi.

Sosyal medyaya düşen videoda Mustafa Ceceli'nin, İntizar’ın şarkısına gitarıyla eşlik ettiği görülüyor.

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