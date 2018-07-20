Mustafa Ceceli'den Sinem Gedik hamlesi

Şarkıcı Mustafa Ceceli, eski eşi Sinem Gedik hakkında da 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma kararı aldırdı. Tepkilerin odağında kalan Mustafa Ceceli, avukatı aracılığıyla da aleyhinde çıkan haberlerle ilgili de 'içeriğin kaldırılması' ve 'erişimin engellenmesi' kararı için mahkemeye başvurdu. Ceceli, 7 yaşındaki oğlu için de yurt dışı çıkış yasağı aldırdı