Şarkıcı Mustafa Ceceli, oğlu Arın'ın velayetini almak için eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın özel görüntülerini dava dosyasına eklemişti. Ceceli, tepki çeken bu hamlesinin ardından ilk kez sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

Mustafa Ceceli, sosyal medya hesabı üzerinden gittiği bir düğünden fotoğraf paylaştı.

Hayli neşeli görünen şarkıcı, instagram'da yayınladığı kareye, ”Onlar eriyor muradına. Karıncayı bile incitmez sözünün karşılığı sevgili Ravi ve iyi kalpli eşi Buket. Allah tüm güzellikleri hak eden bu iki kalbe ömür boyu bir olmayı nasip etsin” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ