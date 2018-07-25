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Posta'nın haberine göre; Mustafa Ceceli önceki akşam Antalya'da verdiği konserinde kendisiyle ilgili gündemde yer alan haberlere yanıt verdi. Şarkıcı sahnede, "Eğer gerçekten inanıyorsan, size İslam'ın şartının 5 değil 25 olduğunu da iddia etsen ona inanırsın. İftara atıyorsan bunun altından kalkamazsın. Biz çocuklarımıza da bunu öğrettik. Hakkımda hiçbir bilgi sahibi olmadığınız konuda da konuşmamanız gerekir." ifadelerini kullandı.