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Görüntülerin internet sitelerine yayılması üzerine Mustafa Ceceli, İntizar ve Sinem Gedik peş peşe açıklamalar yapmıştı. Mustafa Ceceli bu kez İntizar’ın yaptığı açıklamanın ardından yine mahkemeye başvurarak korunma talebinde bulundu. Mustafa Ceceli’nin talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, İntizar’ın 2 ay süreyle ünlü şarkıcıya yaklaşmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.