Eski eşi Sinem Gedik ve Ünlü şarkıcı İntizar'in aşk yaşadığı iddialarıyla ülkenin gündemine oturan Mustafa Ceceli, halen çoğu insan tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Mustafa Ceceli kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Mustafa Ceceli'nin biyografisi haberimizde...
MUSTAFA CECELİ KİMDİR?
Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980’de Ankara’da dünyaya gelen Mustafa Ceceli‘nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında özel öğretmenden 2 yıl piyano eğitimi verildi. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı.
Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta keyboard çalmaya başladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı ve Ankara’daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul’a geldi.
İstanbul’a gelişinin ardından Cenk Eren’in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar’ın şarkılarına düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatına adım attı. Piyasaya çıkan bu albümle birlikte Ozan Doğulu ile tanıştı ve o dönemde hazırlanmakta olan Kenan Doğulu‘nun ‘’Demedi Deme” albümündeki ”Aklım Karıştı” şarkısının düzenlemesini yaptı. Sezen Aksu‘ya hem albümlerinde hem de sahnede eşlik etmeye başlayan Ceceli’nin imza attığı aranjeler büyük ilgi gördü.
“Yapmak istediğim her projeyi, hayal ettiğim her şeyi zamanında Onno Tunç gerçekleştirmiş aslında, sağ olsun.” diyerek Tunç’u hayırla yâd eden Ceceli, popüler şarkılar haricinde mistik besteler ve şarkılar yapmayı da çok arzuladığını söylüyor:
Listelerde üst sıralarda yer alan İkili Delilik, Hükümsüz ve Gidemem şarkılarını düzenledi. Aynı tarihlerde düzenlemiş olduğu Çakkıdı şarkısı Türk Pop Müziğine yeni bir soluk getirdi ve yoğun ilgi gördü.
Tarkan, Ajda Pekkan , Sertab Erener, Nilüfer,Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Nil Karaibrahimgil, Emre Aydın, Murat Boz ve pek çok sanatçının albümlerinde aranjör olarak çalıştı.
Sezen Aksu‘ya ait olan “Unutamam“ adlı şarkıyı seslendirdi. Solist” ve Power Türk Video Müzik Ödülleri “En İyi Çıkış Yapan Video Klip” ödüllerini aldı.
16.Kral TV Müzik ödülleri gecesinde ‘’En Iyi Erkek Sanatçı” ve ‘’En Iyi Albüm” ödüllerine ve 37. Altın Kelebek ödüleleri gecesinde ‘’En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülüne layık görüldü
2010 Yaz aylarında albüm şarkılarının remixlerinin ve ”Hata” isimli 1 yeni şarkının bulunduğu `Mustafa Ceceli Remixes`albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Yılın sonunda Enbe Orkestrası’na ikinci ve son kez konuk olan Ceceli’nin seslendirdiği ‘Eksik’ ve ‘Yağmur Ağlıyor’ şarkıları yoğun ilgi gördü. ‘Eksik’ şarkısı Mustafa Ceceli / Elvan Günaydın düeti aday olduğu bütün dallarda ödülleri aldı ve dijital ortamda en çok dinlenen şarkı oldu.
2 Nisan 2012 tarihinde ikinci solo albümü `ES` dinleyecisiyle buluştu. İlk klip şarkısı albüme de adını veren`ES` şarkısına çekildi.
Mustafa Ceceli’ye Sezen Aksu “hacı” diye hitap ediyor. Aslında gerçekten de 2003’de hacca gitmiş. Mustafa Ceceli, keyboard, gitar, piyano ve kemanı iyi derecede çalabiliyor. Mustafa Ceceli, 2008 de tasarım mühendisi Sinem Gedik ile evlenmiştir. 28 Eylül 2011 doğumlu Arın adında bir çocukları var.
Son zamanlarda ise eşiyle (Sinem Gedik) ayrılma sürecinde yaşadıkları olaylar ile gündemde olmaya devam ediyor.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.