Eski eşi Sinem Gedik ve Ünlü şarkıcı İntizar'in aşk yaşadığı iddialarıyla ülkenin gündemine oturan Mustafa Ceceli, halen çoğu insan tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Mustafa Ceceli kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Mustafa Ceceli'nin biyografisi haberimizde...

MUSTAFA CECELİ KİMDİR?

Mustafa Ceceli, 2 Kasım 1980’de Ankara’da dünyaya gelen Mustafa Ceceli‘nin müziğe olan ilgisi ailesi tarafından çok küçük yaşlarında farkedildi. 6 yaşında özel öğretmenden 2 yıl piyano eğitimi verildi. Lise yıllarında amatör olarak düzenlemeler yapmaya başladı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Hekimliği bölümünü kazanan Mustafa Ceceli aynı dönemde arkadaşlarının kurmuş olduğu bir grupta keyboard çalmaya başladı. Fakültenin 3. yılında tekrar üniversite sınavına girerek Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nü kazandı ve Ankara’daki müzik hayatını noktalayarak İstanbul’a geldi.

İstanbul’a gelişinin ardından Cenk Eren’in vokalistliğini yapan Merih Ermakastar’ın şarkılarına düzenlemeler yaparak profesyonel aranjörlük hayatına adım attı. Piyasaya çıkan bu albümle birlikte Ozan Doğulu ile tanıştı ve o dönemde hazırlanmakta olan Kenan Doğulu‘nun ‘’Demedi Deme” albümündeki ”Aklım Karıştı” şarkısının düzenlemesini yaptı. Sezen Aksu‘ya hem albümlerinde hem de sahnede eşlik etmeye başlayan Ceceli’nin imza attığı aranjeler büyük ilgi gördü.

“Yapmak istediğim her projeyi, hayal ettiğim her şeyi zamanında Onno Tunç gerçekleştirmiş aslında, sağ olsun.” diyerek Tunç’u hayırla yâd eden Ceceli, popüler şarkılar haricinde mistik besteler ve şarkılar yapmayı da çok arzuladığını söylüyor:

Listelerde üst sıralarda yer alan İkili Delilik, Hükümsüz ve Gidemem şarkılarını düzenledi. Aynı tarihlerde düzenlemiş olduğu Çakkıdı şarkısı Türk Pop Müziğine yeni bir soluk getirdi ve yoğun ilgi gördü.

Tarkan, Ajda Pekkan , Sertab Erener, Nilüfer,Aşkın Nur Yengi, Emre Altuğ, Nil Karaibrahimgil, Emre Aydın, Murat Boz ve pek çok sanatçının albümlerinde aranjör olarak çalıştı.

Sezen Aksu‘ya ait olan “Unutamam“ adlı şarkıyı seslendirdi. Solist” ve Power Türk Video Müzik Ödülleri “En İyi Çıkış Yapan Video Klip” ödüllerini aldı.

16.Kral TV Müzik ödülleri gecesinde ‘’En Iyi Erkek Sanatçı” ve ‘’En Iyi Albüm” ödüllerine ve 37. Altın Kelebek ödüleleri gecesinde ‘’En Iyi Çıkış Yapan Sanatçı” ödülüne layık görüldü

2010 Yaz aylarında albüm şarkılarının remixlerinin ve ”Hata” isimli 1 yeni şarkının bulunduğu `Mustafa Ceceli Remixes`albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. Yılın sonunda Enbe Orkestrası’na ikinci ve son kez konuk olan Ceceli’nin seslendirdiği ‘Eksik’ ve ‘Yağmur Ağlıyor’ şarkıları yoğun ilgi gördü. ‘Eksik’ şarkısı Mustafa Ceceli / Elvan Günaydın düeti aday olduğu bütün dallarda ödülleri aldı ve dijital ortamda en çok dinlenen şarkı oldu.

2 Nisan 2012 tarihinde ikinci solo albümü `ES` dinleyecisiyle buluştu. İlk klip şarkısı albüme de adını veren`ES` şarkısına çekildi.

Mustafa Ceceli’ye Sezen Aksu “hacı” diye hitap ediyor. Aslında gerçekten de 2003’de hacca gitmiş. Mustafa Ceceli, keyboard, gitar, piyano ve kemanı iyi derecede çalabiliyor. Mustafa Ceceli, 2008 de tasarım mühendisi Sinem Gedik ile evlenmiştir. 28 Eylül 2011 doğumlu Arın adında bir çocukları var.

Son zamanlarda ise eşiyle (Sinem Gedik) ayrılma sürecinde yaşadıkları olaylar ile gündemde olmaya devam ediyor.

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