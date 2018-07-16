Sinem Gedik'in avukatı Eda Salman Bayraktar aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:
Kamuoyunun dikkatine,
Müvekkilim Sinem Gedik'e karşı, eski eşi Mustafa Ceceli tarafından açılan "velayetin değiştirilmesi" davasında, dosyaya Mustafa Ceceli vekili tarafından sunulan, hukuka aykırı delil niteliği taşıyan, edinilme şekli itibariyle suç teşkil eden bir takım görüntüler, davadan iki gün sonra basın yayın organlarına servis edilmek suretiyle yayınlanmaya başlamıştır.
Öncelikle bilinmesini isteriz ki, müvekkilin eski eşi tarafından müvekkile dava öncesinde velayete dair herhangi bir talep iletilmemiş, velayet hususu taraflar arasında bir kez dahi gündeme gelmeden, doğrudan dava konusu edilmiştir. Söz konusu velayet davası, yayın yasağı dahi talep edilmeksizin, kamuya açık şekilde açılmıştır. Söz konusu davaya ilişkin yayın yasağı, tarafımızca istenmiştir.
Velayet davalarının amacı "çocuğun menfaatinin, manevi bütünlüğünün korunması, sağlıklı gelişiminin temini" iken, ortak çocuğun korunması gereken tüm bu değerlerini, asıl bu kötü niyetli dava yok saymış; ortak çocuğun menfaatleri söz konusu davanın açılmasıyla kendiliğinden zarara uğramıştır.
Ortak çocuğu travmaya uğratacağı kesin olan delillerin dava dosyasına koyulması, "çocuğun duygusal istismarıdır. Çocuğun dahil olmadığı, özel ve mahrem alandaki tercihler ve yaşantı, görüş, anlayış ve inanış farklarına göre kabul edilebilir veya eleştirilebilir olsa da, bunun velayet hakkının iyi veya kötü kullanıldığı konusunda belirleyici olması hukuken ve vicdanen mümkün değildir.
Çocuğunun duygusal yönden istismarına bilerek sebep olan kişinin velayeti hak edip etmediği ise artık yüce Türk yargısının ve toplumumuzun takdirindedir.
Velayet davasına sunulan görüntülerle ve iddialarla ilgili, "boşanmadan önce var olduğu, ortak çocuğun yanında olduğu, bunların bizzat çocuktan öğrenildiği, görüntülerin gizlice değil ihbar maili ile elde edildiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup, toplumun tepkisini azaltmaya yöneliktir.
Bu asılsız iddialara destek olmak üzere teşekkül halinde nasıl hukuka aykırı delil yaratıldığı, bu amaca ortak çocuğun ne şekilde alet edildiği, bu planlı hareketin kimlerle bağlantılı olarak nasıl kurgulandığı, yargılanmanın gizliliğine riayet gereği, ilgili dosyalarda tek tek delilleriyle ortaya koyulacaktır.
Gerek velayet davası kapsamındaki kurquyu, gerekse işlenmiş ve işlenmekte olan suçları ve hukuka aykırılıkları planlayan, onlara sebep olan, basın yayın kuruluşları ve bir kısım gazeteciler de dahil olmak üzere suça bilerek ya da bilmeyerek alet olan kişilere, hatta görüntüleri paylaşmaya devam eden her bireye karşı açacağımız hukuki ve cezai davalar silsilesi kapsamında tüm hazırlıklarımızı başlattığımızı belirtmek isteriz.
Ayrıca, günlerdir özellikle ABD'den yükleme ve paylaşım yapılarak devam eden, mahrem içerikli görüntülerin internette ve sosyal medya mecralarında yayılmasına yönelik 'örgütlü saldırı' hareketine karşı, ekip olarak etkin şekilde tarama, takip ve olumsuz içerik kaldırma işlemlerini aralıksız gerçekleştirmekle; söz konusu örgütlü harekete karşı ayrıca ilgili savcılığa kapsamlı şekilde suç duyurusu hazırlığı yapmaktayız.
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