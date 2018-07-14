Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik, boşandığından beri magazin kulislerinde Gedik'in şarkıcı İntizar’la ilişkisi olduğu konuşuluyordu. Ünlü şarkıcının, “Herkes beni eleştiriyor ama durum kimsenin bildiği gibi değil” ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Hürriyet Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu köşesinde bu iddialara değindi.
Mustafa Ceceli oğlunun velayetini almak için açtığı dava dosyasına Sinem Gedik-İntizar ilişkisini açık şekilde kanıtlayan fotoğraflar ve hatta videolar eklediği öğrenildi.
İkilinin çok samimi şekilde yakınlaştığı bir görüntüde Ceceli’nin oğlunun da yanlarında olduğu iddia ediliyor.
Mustafa Ceceli’ye bu ihbar ilk olarak tanımadığı birinden mail yoluyla geldiği belirtiliyor. Ancak ünlü şarkıcı “Bunu oğlumun annesine yakıştıramam, olmaz böyle şey” diyerek iddiayı görmezden geldi.
Ancak ikilinin görüntüleri Ceceli'ye video olarak gönderilince, ünlü şarkıcının ikna olduğu öğrenildi.
Yaklaşık 1 yıldır magazin kulislerinde konuşulan bu konu, Ceceli’nin İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne velayetin değiştirilmesi için yaptığı başvuruyla dün resmen ortaya çıktı.
CECELİ NAFAKANIN KALDIRILMASINI İSTEDİ
Öte yandan İsmail Bayrak'ın haberine göre; Geçen yıl boşanan Mustafa Ceceli ve Sinem Gedik, skandal bir gerekçeyle tekrar mahkeme aşamasına geldi. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüşmelerinin olduğu gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Başvurusunda oğlunun velayetini talep eden Mustafa Ceceli, nafaka kararının da kaldırılmasını talep etti.
Mustafa Ceceli, kendisinie bir başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğü kamera kayıtlarıyla İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüşmelerinin olduğunu iddia ederek, mahkemeden oğlu Arın'ın velayetini ve nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Hürriyet'te yer alan habere göre Ceceli başvurusunda Sinem Gedik'in; kendisi, oğlu ve eşi Selin İmer'e yaklaşmaması için uzaklaşma kararı çıkarılmasını istedi.
İSTİSMAR SUÇLAMASI
Sinem Gedik ve İntizar arasında öne sürdüğü yakınlaşma sırasında oğlunun da, ikilinin yanında bulunduğunu iddia eden Ceceli, Arın'ın istismar edildiğini vurguladı.
YAPIMCISI YOLLARINI AYIRDI
İntizar'ın bağlı olduğu yapım şirketinin sahibi Polat Yağcı, sosyal medyadan açıklama yaparak İntizar'la bağlarını kopardığını açıkladı.
Polat Yağcı'nın paylaşımı şöyle:
Yaklaşık iki yıldır Poll Production çatısı altında sanatsal faaliyetlerini sürdüren İntizar'ın medya vasıtasıyla kamuoyuna yansıyan haberlerini üzüntü ve şaşkınlıkla okuduk. Kendisinin bugün itibariyle şirketimizle hiçbir bağı kalmamıştır. Saygılarımızla...
Bu iddianın ardından gözler İntizar'a çevrildi. Ünlü şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi ama bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki gönderme dikkatlerden kaçmadı. 44 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafa, "Benim toz olmam, senin kir olmadığını göstermez" notunu düştü.
Türkiye'nin konuştuğu Mustafa Ceceli’nin eski eşi Sinem Gedik’in İntizar ile ilişkisi olduğu haberlerinden sonra Mustafa-Sinem çiftinin evli olduğu döneme ait bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta, Mustafa Ceceli, o dönem eşi olan Sinem Gedik ve İntizar'la bir davette aynı masada yemek yiyor.
Ayrıca paylaşılan başka bir fotoğrafta da, Burcu Güneş, Mustafa Ceceli, Ahmet Hulusi, Sinem Ceceli ve İntizar'ın aynı karede olduğu görülüyor.
İNTİZAR SKANDALINDA AHMET HULUSİ BAĞLANTISI
Mustafa Ceceli ile yeni eşi Selin İmer'in tanışıp yakınlaşmalarına vesile olan Ahmet Hulusi'nin sohbet toplantılarının Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın yakınlaşmalarına da vesile olduğu, fotoğraflarla ortaya çıktı.
HEPSİ AYNI FOTOĞRAFTA
Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın evde yakınlaştıkları video görüntülerini nafaka ve velayetin yeniden düzenlenmesi istemiyle mahkemeye sunması sonucunda patlayan skandalın ardından yeni bağlantılar ortaya çıkmaya başladı.
Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer ile 'hocam' dediği Ahmet Hulusi'nin sohbet toplantılarında tanıştığı biliniyordu. Eski eşi Sinem Gedik'in de İntizar'ın da bu toplantılara birlikte katıldıkları fotoğraflarda ortaya çıktı.
Cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimlerin de kitaplarını, toplantılarını takip ettiği konuşulan Miami'de yaşayan Ahmet Hulusi, kendisine yönelik tarikat, cemaat lideri tanımlamalarını reddettiğini, kendini yazar ve düşünür olarak açıklamıştı. Kitaplarının zamanında FETÖ tarafından engellendiğini, Türkiye'de etrafında bir topluluk oluşmasın diye ABD'ye yerleştiğini öne sürmüştü
İNTİZAR KİMDİR?
1974'de Tunceli'de doğan İntizar'ın soyadı Arslan'dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle Muğla ve İzmir'de yaşamıştır. İzmir'de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci olan şarkıcı Ağrı Eğitim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Sibel Can'ın bir konserinde sahneye çıkınca konseri izleyenler arasında olan Ahmet Selçuk İlkan ve Ferdi Tayfur, konser sonrası İntizar’la irtibata geçer, Ferdi Tayfur, İntizar’a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak ister.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.