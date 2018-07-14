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Mustafa Ceceli, kendisinie bir başkası tarafından gönderildiğini öne sürdüğü kamera kayıtlarıyla İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ceceli, eski eşi Sinem Gedik'in sanatçı İntizar ile özel görüşmelerinin olduğunu iddia ederek, mahkemeden oğlu Arın'ın velayetini ve nafaka kararının kaldırılmasını talep etti. Hürriyet'te yer alan habere göre Ceceli başvurusunda Sinem Gedik'in; kendisi, oğlu ve eşi Selin İmer'e yaklaşmaması için uzaklaşma kararı çıkarılmasını istedi.