Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın özel haberine göre; Mustafa Ceceli'nin 6 yaşındaki oğlu Arın'ın velayetini almak için açtığı velayet davasının dosyasına eklediği gizli çekim görüntüleri üzerine boşandığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ceceli, açtığı davada eski eşinin hemcinsi İntizar ile ilişki yaşadığını belirterek oğlunun velayetinin kendisine verilmesini talep etti.
Kamuoyunda Sinem Gedik ile İntizar'ın ilişkisi birçok yorum yapıldı.
Kimi 'aykırı' ilişki yaşayan Sinem Gedik'ten velayet hakkının alınması gerektiğini savundu kimi Mustafa Ceceli'nin oğlunun annesinin gizli çekimle görüntülemesinin ahlaki olmadığını belirterek 'Çocuğunun annesine bu yapılır mı?' dedi.
Kamu oyunda ki yönlü tartışma sürüyor.
Ne var ki bu olayın bir de hukuksal tarafı var.
Peki hukuki süreç nasıl işleyecek?
Mahkeme, 'aykırı' ilişki yaşayan Sinem Gedik'in elinden velayeti alıp Mustafa Ceceli'ye mi verecek?
Bu durumda en önemli konu gizli çekim görüntülerinin delil sayılıp sayılmayacağı. Çünkü anayasaya göre gizli çekim görüntüleri İstisnai durumlar dışında delil olarak kabul edilmez.
O istisnai durumlar nedir?
Mustafa Ceceli, gizli çekimin Sinem Gedik ile evli olduğu dönemde gerçekleştirilmiş olduğunu kanıtlamak zorunda. Mustafa Ceceli'nin eşi tarafından aldatıldığını kanıtlaması açısından gizli çekim görüntüleri delil olarak kabul edilebiliyor.
Gizli çekim boşandıktan sonra gerçekleştirilmişse görüntüler delil olarak kabul edilmese de burada da bir istisnai durum söz konusu. O istisnai durumsa Sinem Gedik ile İntizar'ın ilişkisinde yaşanan cinselliğin çocuğun yanında olması. Görüntülerin delil olması için Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ile İntizar'ın cinsel ilişkilerini oğlunun yanında yaşadıklarının kanıtlamak zorunda.
Türkiye'nin ünlü avukatları İntizar ile ilişki yaşayan Sinem Gedik'in oğlu Arın'ın velayetinin elinden alınıp alınamayacağı konusunda şunları söyledi:
ASLI ÇELİK: SİNEM GEDİK SAVCILIK ŞİKAYETİNDE BULUNMALI
Avukat Aslı Çelik konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Velayetin değiştirilmesi davası her zaman açılabilir. Velayet tayinininde asıl mesele çocuğun menfaatidir. Çocuğun menfaati kimin yanında olmasını gerektiriyorsa hakim ona göre karar verir. Gizli kamera görüntülerinin yasal delil olarak kabulü yapılacak yargılama sonucunda hakimin takdirindedir.
Karşı tarafın (Sinem Gedik) öncelikle savcılık şikayetinde bulunarak delillerin yasal olmadığını ortaya koymaya çalışmalıdır. Değişen olguların zorunlu kılması halinde taraflardan birinin talebiyle hakim velayet hakkının değiştirilmesine karar verebilir. Velayet değiştirilmesi davası için velayet hakkına sahip taraftan velayetin alınmasını gerektirecek haklı bir sebebin bulunması gerekir. Bu da yargılama sonucunda hakim tarafından belirlenir.
ALTIN MİMİR: HAYAT KADINLARINDA BİLE VELAYET ANNEDE KALIR
Avukat Altın Mimir ise şunları söyledi: Dosyanın içeriğini tam olarak bilmiyorum. Delillere vakıf değilim. Kanuna aykırı şekilde oluşturulan deliller delil değildir. Buna hukukta yasak ağacın yasak meyvesi denir. Bu nedenle Sinem Gedik ile İntizar'ın gizli çekilmiş görüntüleri mahkemede delil olarak ele alınamaz. Ne var ki karı-koca arasında bazı durumlarda bu şekilde oluşturulan deliller delil olarak kabul edilebilir.
Eğer gizli görüntüler evlilik birliği devam ettiği dönemde alınmışsa delil olarak kabul edilebilir. Boşandıktan sonra alınmışsa gizli çekilen görüntüler hiçbir şekilde değil hükmü taşımaz. Boşandıktan sonra söz konusu görüntülerin delil kabul edilmemesinin nedeni ilişkinin kişinin özel tercih kapsamına girmesinden kaynaklanır. Hayat kadınlarında bile çocukların velayeti annede kalır. Yeter ki mesleğini çocuğunun yanında icra etmesin.
Sonuçta anneler-babalar cinsel ilişkilerini gelişiminde olumsuz etki yaratmaması için çocuklarının yanında yaşamazlar. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim: Mahkeme, gizli görüntülerin Mustafa Ceceli ile Sinem Gedik'in evli olduğu dönemde mi yoksa boşandıktan sonra mı çekildiğini dikkate alacaktır. Eğer evliyken çekildiyse bir delil olarak kabul edilebilir. Burada velayetin kimde kalacağı hakimin inisiyatifindedir. Eğer boşandıktan sonra çekildiyse hiçbir şekilde delil olmayacağı için çocuğun velayeti annede kalmaya devam eder.
ARZU KÜTÜK AYDIN: CECELİ İSPATLARSA VELAYETİ ALIR
Avukat Arzu Kütük Aydın şu ifadeleri kullandı: Türk Hukuk Sisteminde, Hukuka aykırı elde edilen deliller, hakim tarafından hükme esas alınamaz. Özel hukuk uyuşmazlıkları hakkında mahkeme tarafından karar verilirken hukuka aykırı deliller bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz. (HMK m189/2). Sistematik ve planlı bir şekilde delil üretmek amacıyla gizlice/habersizce kaydedilen, bu nedenle hukuka aykırı şekilde elde edildiği kabul edilen ses, görüntü veya video kayıtları bir olayın ispatı için hukuk veya ceza mahkemelerinde delil olarak kullanılamaz.
Hukuka aykırı elde edilen gizli ses, fotoğraf veya video kaydının delil olarak kullanılması ve 3'üncü kişilere dağıtılması 'Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu' oluşturur. Ancak, Ses, görüntü veya video kaydı yapan kişinin kendisine veya yakınlarına karşı işlenmekte olan (cinsel taciz, cinsel saldırı, hakaret, tehdit, iftira veya şantaj gibi) bir suç söz konusu olduğunda ya da kendisine veya aile birliğine yönelen, onuru zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için kayıt yapılmışsa suç değildir.
Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 8'inci maddesinde yer alan 'Özel hayata ve Aile hayatına saygı hakkı' uyarınca, Sinem Gedik'in hemcinsiyle yaşadığı ilişkiyi özel tercih olarak yorumlamalıdır diye düşünüyorum.
Yargıtay'ın yerleşik kararlarına göre, kadının başkası ile cinsel ilişkide bulunmasının, çocukların ahlaki gelişimine engel olacağı ispatlanmadıkça velayet değiştirilemez. Yani, kadının belli bir kişiyle evlilik dışı ilişki kurmuş olması tek başına velayetin değiştirilmesi için yeterli değildir. Bu ilişkinin hemcinsiyle de olmuş olması durumu değiştirmez, diye düşünüyorum. Burada, hassas olan durum, bu ilişkinin çocuğun ahlaki gelişimine engel olup olmayacağının ispatıdır.
Haberlerde okuduğuma göre, Mustafa Ceceli'nin, çocuğunun istismara uğradığı yönünde bir iddiası var. Mustafa Ceceli, bu iddiasını ispatlarsa mahkeme o zaman çocuğun velayetini babaya verir.
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