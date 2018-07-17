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Yankıları devam eden olay sonrası hem ünlü isimlerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki alan Ceceli’ye, şimdi de radyolardan ambargo uygulaması geldi. Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Mustafa Ceceli’ye radyolardan ambargo konulduğunu ve Ceceli’nin çok sayıda konser programının da iptal olduğunu iddia etti.