Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni başkanın seçileceği Kulüpler Birliği toplantısına katıldı. Cengiz, Kulüpler Birliği'nin geçen sezon yayınladığı deklarasyondan sonra ilk kez toplantıda yer aldı. Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından birlikte yer alan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in sözleri şöyle:

"Prensip olarak Kulüpler Birliği'ne katılmıyordum ancak yeni bir dönem, yeni bir seçim ve yeniden yapılanma için bir fırsat olduğu düşüncesiyle bu toplantıya katıldım. Biz beyaz bir sayfa açılması gerekliliğine olan inancımızla, yeni dönemdeki toplantıya katıldık. Yeni dönemde masa temizlenir, yepyeni bir sayfa açılır. Her kulübün kendi çıkarları ve çalışmaları vardır, ortak çalışmanın platformu Kulüpler Birliği'dir. Kulüpler Birliği'nin şirket haline gelerek, futbolla ilgili tüm meseleleri üstlenmesini önemsiyoruz. La Liga'da olduğu gibi profesyonel bir sistemle Türk futbolunu yönetmesini diliyoruz. Federasyon yine regüle eden ve yol gösteren bir kurum olacak.

Türk futbolundaki paydaşların gelirlerinin arttırılması için elimizden geleni yapacağız. Vergi yasasında da kulüplerin aleyhine oluşabilecek durumların hızla düzeltilmesi amacıyla, el birliğiyle bir komisyon kuruyoruz. Verginin mutlaka ve özellikle amatörlere destek konusunun düzenlenmesine dikkat edeceğiz. Bunun Türk amatör sporuna zarar vermemesi gerek.

Eski bildirilerin ve açıklamaların yok olacağı, kardeşçe bir düzen içinde birliğin sürmesini diliyoruz. Artık 17 takım değil, 18 takım var."