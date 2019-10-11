Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların 114'üncü kuruluş yılı nedeniyle kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.

Başkan Cengiz, burada yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu, yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnetle anıyorum. Kendisinin bize Galatasaray adıyla verdiği dünya çapında bir marka. Onlar bize bir bayrak, arma, sembol emanet etti. Bize düşen ise bu sembolü onur ve gururla dünyanın en tepesine taşımak, en tepede kalmasını sürdürmek" şeklinde konuştu.

"HAFTA İÇİ GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"

Futbol takımı hakkında çıkan haberlerle ilgili hafta içi bir açıklama yapacağını belirten Cengiz, "Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kürsüler çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ali Sami Yen'in mezarı başında bu polemiklere fazla girmek istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım." dedi.

Eski Galatasaray yöneticisi Sedat Doğan, Çarşamba günü yapılan Divan Kurulu toplantısında seçime gidilmesi çağrısında bulunmuştu.