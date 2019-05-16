Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kupa maçı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupanın Anadolu takımları için bir şans olduğunu belirten Cengiz, "Öncelikle kupaya katılan Anadolu takımlarına, onlar için bir şans ve fırsat, çünkü olanakları kısıtlı, bizler gibi değiller. En önemlisi bugün bu maçı taraftarımızın çevirdiğine inanıyorum. Taraftarımızın gücünü tüm Türkiye sanırım gördü. Bütün dünya zaten biliyor. Öncelikle taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Teknik kadroya çok teşekkür ediyorum. Tek tek oyunculara, ölümüne savaş veren ve neredeyse ayağını sahada bırakan ki bir tanesi hastanede sevgili Emre Akbaba, ona da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Biran evvel aramıza kavuşmasını diliyoruz. Sevgili yönetici kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 7-24 çalışıyorlar. Bu şampiyonluğun camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



"İNŞALLAH MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ"



Başakşehir maçı hakkında da konuşan Cengiz, "Son düdük çalınmadan ben bir şey demem. Büyük konuşmamak gerek. Karşımızda gerçekten çok ciddi iyi futbol oynayan bir rakibimiz var. Onlarda sahada mücadele ediyorlar. Biz hiç kimse merak etmesin sahada mücadele ediyoruz ve elimizden geleni yapacağız. İnşallah mutlu sona ulaşacağız" diye konuştu.



Türkiye'de bütün kitleleri sürükleyen 3-4 ana kulüp bulunduğunu belirten Cengiz, ''Türkiye hep sıkıntılı anlarında deşarj unsuru olarak hep futbolu gören bir toplumdur. Bu toplumun içerisinde Galatasaray'ın böyle sevilmesi bizi çok mutlu ediyor. Rize'de olaylar oldu ben asla protokol tribününde hiç hoşlanmadığımız olaylar oldu ama hem Rize halkı hem de seyircileri çok centilmendi ve asla bir kaba hareket ve yanlış harekette bulunmadılar. Burada Sivas halkının da gösterdiği gibi bir desteği bir nezaketi, bir futbol centilmenliği sergilediler. Ben Sivas halkına da misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum'' dedi.



Maç sonunda soyunma odasına gittiğinin hatırlatılması üzerine de Cengiz, "Hayatımda ilk defa, ama gitmesek iyiydi. Çünkü Abdurrahim beyle birlikte bir sürü prim verdik. Tabii ki espri yapıyorum" ifadelerini kullandı.



Cengiz daha sonra aldığı madalyayı göstererek, "Bunu taraftarın adına aldım. taraftarın madalyası" ifadelerini kullandı.