Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Genel Sekreteri Kaan Kançal, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ü makamında ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyarette, Akgün geride kalan sezonda şampiyon olan Galatasaray'ı kutladı ve yeni sezon için başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Mustafa Cengiz, Hasan Akgün'e imzalı Galatasaray forması hediye ederken, Akgün de Cengiz'e, Büyükçekmece'nin simgesi olan köprü maketi ve belediyenin hatıra tabağını takdim etti.

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