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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den önemli açıklamalar

Ligin son şampiyonu Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk maçında Ankaragücü'nü 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup etmeyi başardı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz maç sonrasında önemli açıklamalar yaptı. Gomis'in kalıp kalmayacağı sorusunu yanıtlayan Cengiz, transferle ilgili de konuştu

11 Ağustos 2018 Cumartesi, 01:16:19 | Güncelleme:

Ankaragücü - Galatasaray maçıyla futbolseverlerin 82 günlük hasreti sona erdi! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başladı. Galatasaray, henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1'lik üstünlüğü yakaladı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç sonrasında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Transferle ilgili konuşan Cengiz, TL'yi korumaları gerektiğine vurgu yaparak "Bu milletin refahı, transferlerden daha önemlidir. Biz elimizden geleni yine yapacağız. Sadece Galatasaray olursa bataklıkta açan çiçek gibi olur! Biz istiyoruz ki binlerce çiçek yan yana açsın istiyoruz. Tüm takımlarımız başarılı olsun istiyoruz...Bizim için önce miletimiz önemli, sonra transfer önemli. Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz. TL hangi değerde olursa olsun, korumak ve kollamak mecburiyetindeyiz.UEFA ikinci bir şans verdi. Satmadan alamayız sadece kiralayabiliriz, lütfen bunu unutmasın taraftar. Limitler içinde hareket etmek zorundayız. Aslan gibi mücadele eden bir takım vardı. Takımı eleştiriyorlar, bu takım başarılı olur. Bu takım olmazları yaptı." dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cengiz, Gomis'in ayrılmayacağını kaydederken, Denayer'i kiralayabileceklerini ve Emre Akbaba'yı da makul fiyatlarla kadroya katabileceklerini söyledi

"SATMADAN ALAMAYIZ"

Jason Denayer ve Badou Ndiaye ile ilgilenmeleri için konuşan Mustafa Cengiz, "Bunlar doğal şeyler. Teknik kadronun talebi doğrultusunda gerekeni FFP içinde yapıyoruz. Şu anda mesele sadece mali değil. Tabii ki mali sorunlar var ama geçici sorunları bu ülke aşar. Ortalama yaşı 29 olan bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkemiz de, kulüplerimiz de bu zorluğu atlatacak. Attığımız her adıma dikkat etmemiz gerek. Bir futbolcu alsak bile, hiçbir mali sorunumuz yokken bile bahsettiğiniz oyuncuları alsak, oynatamayız. Futbolcu satmadan, futbolcu alamayız. Sadece Süper Lig'de oynatabiliriz, Şampiyonlar Ligi'nde oynatamayız. Biz ne yaptığımıza dikkat etmek durumundayız. Taraftar bize, teknik kadroya ve kendi ruhuna inansın. Taraftar bizim yanlışlara düşmeyeceğimize inanarak bu görevleri tebliğ etti. Biz oyuncu satmadan oyuncu alamayız. Denayer'i de geçen yıl gibi uygun koşullar içinde kiralayabiliriz" dedi.

"GALATASARAY'IN KADROSU DEVLER LİGİ İÇİN YETERLİ"

Kadronun Şampiyonlar Ligi için yeterli olduğunu vurgulayan yönetici, "Bizim futbolcularımıza inanın diyoruz, eğer siz inanmıyorsunuz, bu takım Şampiyonlar Ligi'ni götüremez diye yazılar var. hayır efendim, bu takım götürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde mücadele vardır, başarı vardır. Hocamız da bunu bildiği için "inan edin" diyerek bir deklarasyon yayınladı. Galatasaray'ın bu mevcut kadrosunu Şampiyonlar Ligi'nde götüremeyecek diyenlere benim sözüm. Hocam bazı oyunculara yönelik söyledi. Hiç hocam kendi takımını açığa düşürür mü?" diye konuştu.

"EMRE AKBABA OPTİMUM NOKTAYA GELİRSE..."

Emre Akbaba transfer için değerlendirme yapan Mustafa Cengiz, "Emre Akbaba olası, makul şartlar içerisinde, bizi de istediğini söylüyorlar, biz görüşmedik, öyle bir saygısızlık yapmayız. Sevgili başkanıyla konuştuk Alanyaspor'u, tanıdığımız insanlar. Onlar bizim teklifimizin 2 katı gibi bir noktadaydı. Elbet optimum bir noktaya gelirse ve mevcut kurlar içinde olası bir transfer olursa, biz onu realize etmek isteriz" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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